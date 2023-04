Neue Kleiderordnung beim Streamen Krokodil frisst Netflix

Fußball-Fans finden nur in der Bettwäsche ihrer Lieblingsklubs in den Schlaf, Porsche-Fahrer kommen ohne Porsche-Uhr in keine Parklücke, und ein T-Shirt ohne Aufdruck ist sowieso eine verpasste Gelegenheit.

Wer Netflix liebt, trägt Lacoste

Also dekretierte Josh Simon, Vice President Consumer Products bei Netflix: „Diese Kollektion ist eine faszinierende und kreative Möglichkeit für Fans, ihre Liebe zu unseren Geschichten und Charakteren auszudrücken.“ Der Streamingdienst hat sich mit dem Mode-Label Lacoste zusammengetan. Herausgekommen ist eine gemeinsame Kollektion, eine neue Kleiderordnung fürs Binge-Watching.

Das wohl berühmteste Krokodil ziert unter anderem Poloshirts, Jogginganzüge, Sneaker, Uhren und zitiert dabei ikonische Accessoires aus den global erfolgreichsten Netflix-Serien wie „Stranger Things“, „Bridgerton“, „Lupin“, „Haus des Geldes“, „The Witcher“, „Sex Education“.

Queen Charlottes hohe Perücke, Arsène Lupins Mantel und Kappe, das Monster aus Stranger Things mit dem Demogorgen-Maul, die Vielfalt der Produkte scheint unerschöpflich zu sein und die Phantasie für die Preisfindung nicht weniger. Eine Herren-Schlappe mit platzfüllenden Logos der beiden Marken für 60 Euro ist ein Schnäppchen… Wird Streaming noch mal schöner, wenn ich die „Bridgerton“-Schnulze in Lacoste x Netflix-Socken (3er-Pack für 50 Euro) erlebe?

Ist schon die falsche Frage, ich weiß. Echte Fans lieben Bekenntnisse, und wenn das Storytelling der Serie sich im Storytelling der Trunks, übrigens mit Logo Size, fortsetzt, ist das Glück vollkommen. Auch wenn der Aspekt, dass die Kauf-Kombi aus Netflix-Abo und Netflix-Lacoste-Kollektion erst mal fremder Leute Kasse klingeln lässt, nicht übersehen werden sollte.

Joachim Huber trägt keine Jogginghose beim Binge-Watching.

Ich habe nun das Pech (oder ist es doch Glück?), dass keine der ausgewählten Serien zu meinen Lieblingsserien gehört. Ich halte „Breaking Bad“ unverändert für das Nonplusultra alles Streaming-Schaffens. Alter weißer Mann, Chemie, Krebs, Crystal Meth, die Serie, eigentlich „Doktor Faustus“ im Streaming-Format, hatte wenig ikonisches Material zu bieten, so ikonisch, wie sie nun mal selber war.

Ach ja, feiner Herr, Walter White auf T-Shirts gab es nicht? Doch, gab und gibt es, natürlich. Für 12,99 Euro. Eine „wasserfeste Trainingshose“ aus der Netflix/Lacoste-Kollektion kostet 150 Euro. Irgendetwas Entscheidendes ist in dieser Welt in Unordnung geraten.