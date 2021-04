Nick Waterhouse: Promenade Blue (Innovative Leisure)

Waterhouse ist nicht retro, sondern ein Paralleluniversum, in dem die Dekade von 1953 bis 1963 in Endlosschleife passiert. Auf seiner neuen Platte dringt der Kalifornier in die 60er Jahre vor. Sein Statement: Eure Zeit, eure Musik, eure Welt ist Mist, sagt jeder Song auf dieser fabelhaften Platte. Andreas Müller, Moderator

Dry Cleaning: New Long Leg (4 AD)

Post-Punk ist in Mode, aber keine hat eine Sängerin wie Dry Cleaning aus London: Florence Shaw sprechsingt so einzigartig, dass selbst belanglose Social-Media- Zeilen mit Bedeutung aufgeladen werden. Gitarren und Bass und Schlagzeug glänzen mit Energie und Können. Musik, die aufmüpfig macht. Martin Böttcher, Musikkritiker

Daniel Lanois: Heavy Sun (eOne/SPV)

Was der Welt in Zeiten der Pandemie fehlt, sind Trost und Zuversicht. Der Kanadier, bekannt geworden als Produzent, zeigt sich mit diesem Gospel-Album als spiritueller Sinnstifter. Warm brummt die Kirchenorgel, mehrstimmige Gesangsharmonien erheben sich gen Himmel. Beseelte Musik. Christian Schröder, Tagesspiegel