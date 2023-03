Nick Waterhouse, False Lankum, Rob Mazurek, Hendrik Otremba Die Pop-Alben der Woche im Soundcheck

Nick Waterhouse: The Fooler (Innovative Leisure)

Weit in der pop-musikalischen Vergangenheit begann vor zwölf Jahren die Karriere von Nick Waterhouse, der in einem ewigen R’n’B-Traum von 1956 zu leben schien. Längst aber hat er sich nach vorne gearbeitet und ist auf seinem neuen Album im Memphis von 1970 angekommen zu sein. Die Songs sind weitaus differenzierter als früher, die Arrangements prächtiger und das Storytelling macht auch was her. Es ist ein Fehler, Nick Waterhouse als Retro-Act einzuordnen. Das weiß auch eine Lana Del Rey, für die Waterhouse gerade gearbeitet hat. Andreas Müller, Moderator

Lankum: False Lankum (Rough Trade/Beggars)

Irische Volksmusik mit Fiedel, Knopfakkordeon und Konzertina bietet die Dubliner Band Lankum: herzzerreißende Weisen von Liebesleid, hartem Leben und Totengedenken – unterwühlt von den drastischsten Dudelsack-Drones, die man sich nur wünschen kann. Diese Musik haben sich Shirley Collins, SunnO))) und Santiano in einer mondlosen Nacht auf unheiligem Grund ausgedacht. Sensationell. Band der Stunde. Jens Balzer, Die Zeit

Rob Mazurek: „Lightning Dreamers“ (International Anthem)

Für „Lightning Dreamers“, das neue Album seines Exploding Stars Orchestras, hat der Kornetist und Überwältigungskünstler Rob Mazurek einige der wichtigsten Musiker der Chicagoer Jazzszene zusammengeholt – und lässt sie eine ganz eigenartig brodelnde Programmmusik spielen: Musik über die Wiedergeburt in Regenwaldflüssen, schamanische Rituale und Gestaltwandler. Tobias Rapp, Der Spiegel

Hendrik Otremba: Riskantes Manöver (Trocadero)

Das erste Soloalbum des Autors und Sängers der Band Messer. Seine fiktive Erzählfigur 66 wandelt auf der Suche nach Hoffnung zwischen seufzenden Filmstreichern, sanften Klavierballaden und dräuendem Gitarrengewitter durch die Apokalypse. Hannes Soltau, Tagesspiegel

