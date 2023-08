„Normal People“ bei ZDF Neo Liebe ist...

Wer immer eine aussagekräftige Coming-of-age-Geschichte fürs Fernsehen braucht, der kann, der muss bei den Romanen Sally Rooney fündig werden. Also „Normal People“ (ZDF Mediathek), also BBC, also zwölf Teile. Und dass Sally Rooney an den Drehbüchern beteiligt war, ist nur von Vorteil. Der Geist, das Aroma ihres Romans prägt die Verfilmung nachhaltig.