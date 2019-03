Der 1963 im nigerianischen Calabar geborene Enwezor war bereits länger krank. Nun meldete sein ehemaliger Arbeitgeber, das Münchner Haus der Kunst, das er verstorben sei. Enwezor, der lange in New York lebte, war unter anderem künstlerischer Leiter der Documenta 11 2002 in Kassel, kuratierte 2015 die Hauptausstellung der 56. Venedig-Biennale und war von 2011 bis Juni 2018 Leiter des Hauses der Kunst.

Enwezor letztes Jahr sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Im "Spiegel" sprach er aber auch von einer "Beleidigung" seitens des Hauses der Kunst. Er habe den Eindruck gehabt, "nicht mehr erwünscht gewesen" zu sein. (tsp)