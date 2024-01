Oscar-Nominierungen Das Jahr von „Barbenheimer“ und Sandra Hüller

Es war natürlich zu erwarten, dass auch die diesjährigen Oscars im Zeichen von „Barbenheimer“ stehen. Die Nominierungen, die am Dienstagmorgen in Los Angeles bekannt gegeben wurden, bestätigen diesen Trend. Acht Mal ist Greta Gerwigs postfeministischer Puppenfilm „Barbie“ nominiert, für den besten Song gleich doppelt.

Leer ausgegangen sind hingegen sowohl Hauptdarstellerin Margot Robbie als auch die Regisseurin. In 13 Kategorien hat Christopher Nolans „Oppenheimer“ die Chance auf eine Goldstatue. Dahinter rangieren der gerade in den Kinos gestartete „Poor Things“ (elf Nominierungen) und „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese (zehn).

Zum ersten Mal befinden sich Filme von drei Regisseurinnen unter den zehn Kandidaten für den Film des Jahres, neben „Barbie“ auch Celine Songs „Past Lives“, der im Februar auf der Berlinale lief, und „Anatomy of a Fall“. Justine Triets Kritikerliebling ist der diesjährige Überraschungskandidat.

Äußere Kontrolle und genuine Neugier

Die Französin hat geschafft, was Gerwig nicht gelang: Sie ist als Regisseurin und Drehbuchautorin nominiert. Nicht zuletzt zu verdanken hat sie diesen Erfolg Sandra Hüller, die für die Rolle der mordverdächtigen Ehefrau neben Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon”), Carey Mulligan („Maestro”) und Emma Stone („Poor Things”) als beste Hauptdarstellerin nominiert ist.

Damit setzt sich Hüllers Triumphzug fort. Bei den Golden Globes ging sie zwar leer aus, ist aber bei den britischen Baftas gleich zwei Mal nominiert; dass sich auch ihr anderer Film „The Zone of Interest” unter den Kandidaten für den besten Film befindet, ist ebenfalls maßgeblich ihr zu verdanken. Bereits im September fragte das US-Branchenmagazin „Hollywood Reporter“ kokett: „Sandra Hüller, Actress of the Year?“ Bisher gewann erst eine deutsche Schauspielerin, Luise Rainer, einen Oscar: 1937 für „Der große Ziegfeld“.

Leonie Benesch spielt in Ilker Cataks „Das Lehrerzimmer“ eine junge Pädagogin, die es allen Recht zu machen versucht. © dpa/Judith Kaufmann

Mit der Oscar-Nominierung krönt Sandra Hüller – nachdem sie bereits mit den beiden Palmen für „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest” zur inoffiziellen Cannes-Gewinnerin gekrönt worden war – ihre bisherige Karriere, in der sie ihre Rollen immer sehr gezielt ausgewählt hat. Ihre Rollen geht sie mit fast theoretischer Akribie an, das war schon in ihren ersten Auftritten in Hans-Christian Schmids Exorzismus-Drama „Requiem“ und „Madonnen“ von Maria Speth zu spüren.

Zur Vollendung brachte sie ihre Mischung aus physischer Selbstkontrolle und einer genuinen Neugier an der Erforschung ihrer Figuren in Maren Ades „Toni Erdmann“, der Hüller international bekannt machte. In der Rolle der Unternehmensberaterin Ines Conradi bewies sie auch ihr komödiantisches Timing, was sie in Kontakt mit Justine Triet brachte, mit der sie 2019 erstmals in der Tragikomödie „Sibyl – Therapie zwecklos“ arbeitete.

Auch Wim Wenders und İlker Çatak sind nominiert

Mit den preisgekrönten „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest”, in der sie Hedwig Höß, die Ehefrau des Auschwitz-Lagerkommandant, spielt, (zwei Filme, die unterschiedlicher kaum sein könnten), bewies Hüller im vergangenen Jahr auf der ganz großen Bühne, dass sie in die Riege der Weltstars aufgestiegen ist – als Spezialistin für die schwierigen Rollen, an die sich nicht viele ihrer Kolleginnen heranwagen. In Los Angeles wird sie am 10. März zwar nicht für einen deutschen Film nominiert sein, aber ein wenig Glanz strahlt auch auf das deutsche Kino ab, in dem interessante Rollen eher rar sind. Sie befindet sich in ihrer Kategorie jedenfalls in bester Gesellschaft.

Dass der deutsche Film dieses Jahr so prominent vertreten ist, ist ein weiteres Novum in der Geschichte der Oscars. Bei den Hüller-Festspielen geht nämlich fast ein wenig unter, dass mit Wim Wenders und İlker Çatak auch zwei deutsche Regisseure in der Kategorie „Bester internationaler Film“ nominiert sind. Wenders ist nach drei Dokumentarfilm-Nominierungen (zuletzt 2015 für „Das Salz der Erde“) erstmals für einen Spielfilm nominiert; mit seiner lakonischen Komödie „Perfect Days“ über einen Toilettenreiniger in Tokio geht er dieses Jahr allerdings nicht für Deutschland, sondern für Japan ins Rennen.

İlker Çatak wiederum hat nach dem Gewinn des deutschen Filmpreises mit „Das Lehrerzimmer“ nun auch die Chance auf seinen zweiten Oscar (nach dem Studenten-Oscar 2015). Dem Tagesspiegel erzählte er vor einem Jahr, dass die Verleiher ihm bescheinigt hätten, sein Film besäße kein „internationales Potenzial“. Vielleicht schreibt Hollywood ja doch die schönsten Geschichten. Am 10. März wissen wir mehr.