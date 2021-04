Die liberale Hollywood-Blase ist eine beliebte Zielscheibe des kulturkonservativen Comedian und Talkshow-Hosts Bill Maher. Vor zwei Wochen, die Kinos hatten in Kalifornien gerade wieder geöffnet, konnte er sich einen Kommentar zur bevorstehenden Oscar-Verleihung nicht verkneifen. Das ganze Land freue sich auf eine Rückkehr zur Normalität, motzte er, auf der Leinwand vermöbeln sich Godzilla und King Kong im Celebrity Death Match – und die Oscars schieben Depressionen.

Nominiert seien in diesem Jahr unter anderen: Ein Film über eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes in einem Wohnmobil lebt. Gleich zwei Filme, in denen das FBI den Anführer der Black Panther tötet. Ein Film über eine Frau, die sich an einem Vergewaltiger rächt. Ein Film über einen Musiker, der sein Gehör verliert. Und ein Film über arme koreanische Immigranten in Arkansas. Kann sich Hollywood nur gut fühlen, wenn es uns ein schlechtes Gewissen macht?

Das ist eine mögliche Lesart der 93. Oscar-Verleihung, die Sonntagnacht in Los Angeles und pandemiebedingt erstmals auch in London und Paris stattfindet. Eine andere könnte lauten: Die diesjährigen Oscar-Favoriten sind ein frappierend realistisches Spiegelbild der amerikanischen Gegenwart zwischen dem gerade beendeten Prozess um die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd und anhaltenden Diskussionen um Polizeigewalt, dem größten sozialen Konjunkturpaket seit Franklin D. Roosevelt und dem Ringen um eine moderne Einwanderungspolitik (in dem Joe Biden momentan keine gute Figur abgibt).

Die Oscars als Spiegel amerikanischer Gegenwart

Und noch etwas ist auffällig: Die Demografie der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscar-Verleihung ausrichtet, ähnelt nach einer umfassenden Mitgliederreform vor drei Jahren zunehmend der amerikanischen Gesellschaft. Dazu reicht schon ein kurzer Blick auf die Nominierten: Frauen und People of Color sind in allen Hauptkategorien zahlreich vertreten.

Und wie schon im vergangenen Jahr findet sich mit “Minari – Wo wir Wurzeln schlagen” unter den Nominierungen für den besten Film ein Beitrag, in dem Koreanisch gesprochen wird. Möglicherweise war der Triumph von Bong Joon-hos "Parasite" im vergangenen Jahr kein Ausreißer, sondern erstes Anzeichen eines Wandels. Die liberalen Schneeflocken in Hollywood scheinen sich nach unermüdlichen MeToo- und OscarsSoWhite-Debatten endlich durchgesetzt zu haben.

Wenn es denn noch eines Beweises bedarf, dass Diversität wenig mit “Identitätspolitik” zu tun hat, sondern schlicht ein Qualitätskriterium darstellt, muss sich nur die Liste der Kandidaten ansehen, die die spannendsten Oscars seit einer gefühlten Ewigkeit verspricht. Das Nominiertenfeld ist nicht nur vielfältig, sondern auch qualitativ so überzeugend wie schon lange nicht mehr.

Wozu auch die Streamingproduzenten, die nach fast einem Jahr ohne Kinos die klassischen Filmstudios in immer stärkere Bedrängnis bringen, ihren Teil beitragen. Mit dem Favoriten “Mank” von David Fincher, dem Musik-Biopic “Ma Rainey's Black Bottom”, “The Trial of the Chicago 7”, “Pieces of a Woman” (alle Netflix), “One Night in Miami”, “Sound of Metal” und dem “Borat”-Sequel” (alle Amazon) haben die beiden Streamingriesen insgesamt 47 Nominierungen eingesammelt.

Hollywood trotz der Übermacht von Netflix

Da ist es umso bemerkenswerter, dass auch die Studios, die sich nicht zuletzt dank der neuen Oscar-Regularien (erstmals reicht in diesem Jahr ein digitaler Plattformstart, um nominierungsberechtigt zu sein) von den Kinos immer unabhängiger machen, ebenfalls mit starken Filmen vertreten sind. Chloé Zhaos inzwischen mehrfach ausgezeichnetes Gesellschaftsdrama “Nomadland” (Disney), die feministische Rape-Revenge-Tragikomödie “Promising Young Woman” (Universal) und das Black-Panther-Biopic “Judas and the Black Messiah” (Warner) haben realistische Chancen, der schieren Übermacht der Streaming-Konkurrenz etwas entgegenzusetzen.

Doch auch wenn die US-Filmindustrie unter der Pandemie qualitativ nicht gelitten hat, steht sie zunehmend unter wirtschaftlichem Zugzwang. Blockbuster, von deren Milliardenumsätzen die Studios abhängig sind, werden geschoben. Auch der Widerstand gegen Netflix bröckelt, weil inzwischen viele Hollywood-Akteure wie etwa ein George Clooney – dessen Science-Fiction-Film “The Midnight Sky” die Academy komplett ignorierte – mit dem Streamer arbeiten.

Es ist kaum anzunehmen, dass es nach der Etablierung von Day-and-Date-Veröffentlichungen während der Pandemie (Kinostarts parallel zum digitalen Video-on-Demand-Angebot), woran auch Studios wie Disney und Warner nicht unschuldig sind, noch ein Zurück gibt; auch die diesjährige Oscar-Ausnahmeregel, dass Filme mit Plattformstarts für eine Nominierung berechtigt sind, wird langfristig vermutlich bestehen bleiben.

The Show must go on

Auch darum muss die Academy in diesem so schwierigen Jahr nach außen gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Vehemenz, mit der die Academy auf eine Live-Zeremonie vor Publikum drängte, soll zeigen, dass man sich den Spaß nicht verderben lassen möchte. So stieß auch die Ankündigung der Academy, dass die Preise nur anwesenden Personen übergeben würden, hinsichtlich der immer noch kritischen Covid-Situation in Kalifornien auf Kritik. Doch scheinbar sind Zoom-Calls im Kapuzenpullover (wie kürzlich noch bei den Golden Globes) der Würde der Oscars abträglich.

So werden am Sonntag 170 Gäste an den beiden Veranstaltungsorten im historischen Dolby Theater und der Eingangshalle der Union Station in Los Angeles zugelassen sein: durchgetaktet in engen, penibel festgelegten Zeitfenstern. Die Oscar-Bühne wird zum Boulevardtheater mit rotierender Tür: links rauf, rechts wieder runter. Und auch wenn der rote Teppich sehr kurz ausfallen wird und nur ein Handvoll Journalist:innen zugelassen ist, legen die Veranstalter wert auf einen formalen Dresscode; eine Mischung aus "inspiriert und ambitioniert", wie es in einer Presseerklärung aufmunternd heißt. Damit hätte die Verleihung auch gleich ein hübsches Motto.

Weil das Los Angeles County der Oscar-Zeremonie vergangene Woche den Status einer Filmproduktion bewilligte, müssen die (zeitnah getesteten) Gewinner:innen vor der Kamera auch keine Masken tragen. Obwohl Masken, so versprach Regisseur Steven Soderbergh, der die Oscar-Show produziert, bei der Verleihung ein wichtiges Motiv sein werden. Die amerikanische Filmbranche möchte der immer noch skeptischen Kino-Öffentlichkeit eine Rückkehr zur Normalität vorspielen. Im Gegenzug kündigt Soderbergh eine filmreife Dramaturgie an. The Show must go on!

Problem: Niemand kennt die Oscar-Filme

Dass alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Oscars trotz einer sich langsam internationaler ausrichtenden Mitgliederstruktur in einer Krise stecken. Seit die Verleihung ohne Moderation auskommt, in diesem Jahr schon zum dritten Mal, lässt das Interesse an dem Fernseh-Event sukzessive nach. Es hilft auch nicht, dass die Mehrheit der Amerikaner:innen mit Titeln wie "Mank", "Nomadland", und Judah and the Black Messiah", allesamt klassisches Arthouseskino, wenig anfangen können. In einem normalen Jahr wäre ein Film von David Fincher eine Riesensache gewesen.

Die Academy hatte schon immer ein Faible für kleinere Filme, doch in einem Kinojahr, das praktisch nur in den heimischen vier Wänden stattfand, fehlt eine Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit und Euphorie erzeugt. Vor einigen Wochen fand eine repräsentative Umfrage unter Filmfans heraus, dass nur 18 Prozent den für zehn Oscars nominierten "Mank" kennen - oder gar von ihm gehört haben. Die Filme, die (kurz) im Kino liefen, schnitten nur unwesentlich besser ab. Selbst "Tenet", der einzige Blockbuster unter den diesjährigen Nominierten, kannten nur 46 Prozent.

Das Kino muss nach einem Jahr im Lockdown wieder Werbung für sich machen. Es soll sich in Schale werfen, raus aus den Schlabberpullis. Die Oscars könnten am Sonntag der Ort sein, an dem man sich wieder erinnert, was uns an der Kino-Erfahrung als sozialem Event gerade fehlt. Mit Blick auf die Nominierten könnte es ein gutes Jahr für die Rückkehr des Kinos werden.