Diskussion ums Phantom Baby Ausstellung zur möglichen Zukunft des Gebären

Manchmal verfügt ein einziges Kunstwerk über die Kraft, eine völlig andere Gesellschaftsordnung vorstellbar zu machen. Zum Beispiel: Wie würden sich die Geschlechterverhältnisse ändern, wenn Schwangerschaften nicht mehr in weiblichen Körpern stattfinden müssten? Wenn menschliche Reproduktion gar an Maschinen delegiert werden könnte, wie es in der Science-Fiction-Literatur immer mal wieder ausgemalt wurde?