Als Donald Trump im Sommer 2019 die Ostküstenmetropole Baltimore eine „von Ratten befallene“ Stadt nannte, erreichte die US-Politik einen weiteren Tiefpunkt. Baltimore hatte damals in den USA die höchste Mordrate, 309 Menschen waren im Vorjahr getötet worden. Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass das Baltimore Police Department über eines der niedrigsten Budgets im gesamten Land verfügte – und über einen ausgesprochen schlechten Ruf. 2015 starb der 25-jährige Afroamerikaner Freddie Gray im Transportraum eines Polizeifahrzeugs, das Vertrauen der Bevölkerung war vor dem Hintergrund der anhaltenden Black-Lives-Matter-Proteste zutiefst erschüttert.

Die amerikanische Nemesis Trump ist in der HBO-Miniserie „We Own This City“, unter der Regie von Reinaldo Marcus Green („King Richard“), anfangs noch ein Schreckgespenst, doch seine unwahrscheinliche Präsidentschaftskandidatur empfindet die Anwältin Nicole Steele (Wunmi Mosaku), die im Justizministerium gegen Bürgerrechtsvergehen ermittelt, bereits als reale Bedrohung. Sollte Trump gewinnen, erklärt sie ihrem Assistenten, wäre ihre Abteilung die erste, deren Budget gestrichen wird. Steele gehört zu den zahlreichen fiktiven Figuren, die in David Simons Adaption der gleichnamigen Sachbuchvorlage des Polizeireporters Justin Fenton hinein in das undurchsichtige Geflecht aus Korruption, Polizeigewalt und Kommunalpolitik führen.

Bei Ermittlungen im Baltimore Police Department, als Folge des Todes von Freddie Gray, stößt sie auf die illegalen Machenschaften einer Sondereinheit, der 2007 gegründeten „Gun Trace Task Force”. Der skrupellose – und reale – Wayne Jenkins (Jon Bernthal) organisierte seine schlagkräftige Truppe als Staat-im-Staat, die in die eigene Tasche wirtschaftete, gedeckt von der Gewerkschaft und dem Polizeichef. 2018 wurden acht Mitglieder der Einheit verurteilt.

Der Autor und Showrunner David Simon kennt sich in den Straßen Baltimores aus, er hat wie Fenton lange als Polizeireporter für die „Baltimore Sun“ gearbeitet. Mit der Miniserie „The Corner“ dramatisierte er vor über zwanzig Jahren erstmals die Drogengeschäfte und die Polizeiarbeit in Baltimore mit einem investigativen Blick für Details und menschliche Schicksale.

Selbstheilungskräfte afroamerikanischer Communities

Sein Porträt der städtischen Institutionen in der Serie „The Wire“, die zwischen 2002 und 2008 auf HBO lief, gilt heute als ein Meilenstein des seriellen Erzählens. Die sechs Teile von „We Own This City“, wieder mit seinem langjährigen Schreibpartner George Pelecanos (zuletzt waren sie für die Serie „The Deuce“ über die New Yorker Porno-Industrie in den späten Siebzigern verantwortlich), sind eine Rückkehr nach Baltimore: gleichzeitig ein kritische Revision ihrer einst so hoffnungsvollen Sicht auf die Selbstheilungskräfte afroamerikanischer Communities und die Rekapitulation einer der größten Polizeiskandale der jüngeren Zeit.

Es ist wohl unvermeidlich, noch einmal an „The Wire“ zu denken: wegen dem Schauplatz Baltimore, aber auch wegen Simons und Pelecanos' Geschick, nationale Schlagzeilen entlang menschlicher Schicksale zu erzählen. In den USA ist der Fall der „Gun Trace Task Force“ bestens dokumentiert. Um eine Chronologie der Ereignisse geht es in „We Own This City“ darum weniger als um eine Suche nach den Ursachen eines systemischen Versagens: dem Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Polizei; den Fehlern eines Systems, das kriminelle Polizisten fast zehn Jahre ohne Rechenschaftspflicht gewähren ließ; und die Folgen einer Zero-Tolerance-Politik, die ganze Nachbarschaften zerstört. Ein Polizeiveteran gibt dem „Drogenkrieg“ der US-Regierung die Schuld an den sozialen Verwerfungen, die sich bis in die schwarzen Viertel fortsetzen.

(„We Own This City“ läuft jeden Montag auf Sky)

Simon und Pelecanos entwerfen ein komplexes Mosaik, das die Versäumnisse auf allen Ebenen durchleuchtet, von der Polizei bis in die Judikative. Die Anwältin Nicole Steele und der Detective Sean Suiter (Jamie Hector), ein ehemaliger Partner von Wayne Jenkins, sind im Ensemble die beiden Figuren, die noch am ehesten eine Hintergrundgeschichte bekommen. Darüber hinaus fokussiert „We Own this City“ ganz auf die Ermittlungen, in Rückblenden, Verhören, Spurensuchen an Tatorten. Und obwohl die Miniserie mit Jenkins und seinem Partner Momodu 'G-Money' Gondo (McKinley Belcher III) und dem Bad Cop Hersl (Josh Charles) über charismatische Schurken verfügt, ist die Erzählung weniger flashy, aber auch – schon aufgrund des kürzeren Formats – weniger tiefgründig in der Beschreibung der sozialen Texturen Baltimores als “The Wire”.

Bei Steele wird die Frustration innerhalb eines bürokratischen Apparats am deutlichsten spürbar. Sie nimmt bei ihren Ermittlungen gegen die „blaue Wand“ des Schweigens Kontakt zu den Sprechern der Gemeinden auf, befragt Rapper und Aktivistinnen, um sich ein Bild von der Stadt zu machen. Aber der Wildwuchs der Korruption ist so verworren, dass selbst die toughe FBI-Agentin Erica Jensin (Dagmara Dominczyk) immer wieder aus allen Wolken fällt.

Simon und Pelecanos machen es dem Publikum mit ihren vielen Erzählsträngen, Zeitsprüngen, Fallstudien (das Logbuch der Polizei dient neben Bernthals wechselndem Undercut der groben zeitlichen Orientierung) und Figuren nicht immer leicht. Hinter der Überforderung steckt allerdings auch ein Prinzip. „We Own This City“ steht eher in der Tradition der nüchternen Polizeidramen eines Sidney Lumet („Serpico“), weniger von jüngeren Actionserien wie „The Shield“. David Simon hat nach dem Exkurs mit „The Deuce“ zu seinen journalistischen Wurzeln zurückgefunden.