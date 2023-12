Porträt der Geigerin Antje Weithaas Wurzeln und Flügel

Sich selbst nicht so wichtig nehmen – das ist leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man es gewohnt ist, als Solistin im Rampenlicht zu stehen. Antje Weithaas aber beherrscht neben ihrer Violine auch die Kunst des Teamgeists. Weil ihr stets die Musik wichtiger war als ihr Ego.

Wenn es passt, spielt sie durchaus mal die zweite Geige. Wie im Juli bei der Eröffnung des neuen Kammermusikfestivals „Fliessen“ im Spreewald. Nachdem sie mit den Festivalgründern Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen in Triobesetzung Lili Boulangers „D’un matin de printemps“ interpretiert hatte, rückte sie für Antonin Dvoraks 2. Klavierquintett einen Stuhl weiter und überließ ihrem Schüler Tobias Feldmann den Part des Primarius.

Die Künstlerin live und auf CD Am 12.12. spielen Antje Weithaas und Denes Varjon Werke von Beethoven und Schumann im Pierre Boulez Saal, am 18.12. leitet die Geigerin im Konzerthaus einen Abend mit dem Orchester der Eisler-Musikhochschule. Beim Label Cavi-Music sind bereits die ersten beiden CDs ihrer Gesamteinspielung von Beethovens Violinsonaten erschienen.

1966 in Guben geboren und in Cottbus aufgewachsen, konnte Antje Weithaas früh von der systematischen Begabtenförderung des DDR-Staates profitieren. Die Geige suchte sie sich als Viereinhalbjährige aus, in einem Nachahmungsreflex, weil sich auch ihr ältere Schwester für das Streichinstrument entschieden hatte. Die allerdings hörte schon nach drei Jahren wieder mit dem Unterricht auf, während die kleine Antje begeistert übte und übte.

Mit 12 Jahren ergattert sie einen Platz im Internat der „Spezialschule für Musik“ in Dresden, zum Studium wird sie in der Hauptstadt angenommen, an der Hanns Eisler Hochschule, wo sie nach dem Abschluss direkt als Dozentin übernommen wird.

Routine ist ein Reizwort für sie

Sicher sie hätte damals, 1991, auch als Solistin durchstarten, sofort im internationalen Klassik-Jetset mitspielen können. Doch sie wählte bewusst den behutsamen Weg über die Kammermusik. Weil er ihr „gesünder“ erschien, um künstlerisch zu reifen. Langsam steigerte sie die Zahl der solistischen Auftritte – und erarbeitete sich das, was man neudeutsch „playconduct“ nennt: also ein kleines Orchester vom Pult der Konzertmeisterin aus zu koordinieren. Zehn Jahre lang war Antje Weithaas künstlerische Leiterin der Camerata Bern.

Größtmögliche stilistische Vielfalt ist bis heute ihr Ziel, Routine ein Reizwort. „Ich brauche immer wieder neuen Input“, sagt sie, „einen emotional frischen Zugang“. Und sie findet es wichtig, dass sich ihre Interpretationen verändern. „Wenn ich mir ein Stück nach längerer Zeit mal wieder vornehme, dann bleiben zwar die Probleme, aber ich kann besser damit umgehen.“

Die Geigerin Antje Weithaas ist Professorin an der Berliner Eisler-Musikhochschule. © Kaupo Kikkas

Kritisch sein, Traditionen hinterfragen, das ist auch ihr Credo beim Unterrichten. Seit 2004 ist Antje Weithaas Professorin an der Eisler-Hochschule, zudem unterrichtet sie an der renommierten Kronberg Academy im Taunus. Sie wählt ihre Schüler danach aus, ob die wirklich etwas aussagen wollen – und darum das Publikum mit ihrem Spiel berühren können.

Wenn es um Interpretationsfragen geht, dürfen die Studierende ihr ruhig widersprechen, findet Antje Weithaas: Umso besser, wenn sie ihre eine eigene Meinung haben. Wenn es darum geht, eine Persönlichkeit zu entwickeln, gilt auch für junge Künstlerinnen und Künstlern das alte Bonmot: Was sie brauchen, sind Wurzeln – und Flügel.

Entscheidung für ein modernes Instrument

Kritisch steht Antje Weithaas Wettbewerben gegenüber – und hat doch 2019 zusammen mit Oliver Wille das Angebot angenommen, den Joseph-Joachim-Violinwettbewerb in Hannover zu übernehmen. Um zu beweisen, dass letztlich nicht auf Fingerfertigkeit ankommt, sondern auf Persönlichkeit.

Antje Weithaas spielt bewusst auf einer modernen Violine. Sie besaß mal eine Gofriller aus dem Jahr 1700, aber damit stieß sie an Grenzen, gerade bei Stücken des 20. Jahrhunderts. Also tauschte sie das historische Exemplar, „die gute Seele mit dem süßen Ton“, gegen ein Instrument vom Geigenbauer Stefan-Peter Greiner aus dem Jahr 2001. Die hat einen kraftvolleren, silbrigen Klang, der selbst im Pianissimo gut trägt und sich – wenn es der Ausdruck erfordert – bis zur akustischen „Fratze“ ausreizen lässt, wie es Antje Weithaas formuliert.

Das Beethoven-Projekt

Mit ihrem langjährigen Klavierpartner, dem ungarischen Pianisten Denes Varjon, hat Anjte Weithaas jetzt sämtliche Violinsonaten von Beethoven eingespielt. Nachdem sie die Werke in mehreren Konzerten gespielt hatten, natürlich. Antje Weithaas braucht unbedingt die Live-Erfahrung, will den Kontakt mit dem Publikum gespürt haben, bevor sie eine Interpretation für die Ewigkeit aufzeichnet.

Aufregend ist immer die intensive Phase im Studio, wenn sie mit dem Tonmeister zusammensitzt und das Material anhört – „mit Mikroskop-Ohren“. Da geht es um kleinste Details, feinste Nuancen. „Das ist der Moment der Wahrheit.“ Aber irgendwann, fügt sie hinzu, müsse man dann die Interpretation in die Welt entlassen. Über die Frage, ob sie sich ihre Aufnahmen manchmal zu Hause anhöre, muss Antje Weithaas lachen: „Ich lege mir doch keine CD von mir selbst auf!“