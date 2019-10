Der „Preis für Verständigung und Toleranz“ des Jüdischen Museums Berlin geht in diesem Jahr an Bundesaußenminister Heiko Maas und den Künstler Anselm Kiefer . Das teilte das Museum am Donnerstag mit. Die Auszeichnung wird seit 2002 an Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft verliehen. Zu den Preisträgern gehören unter anderem der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck sowie Siemens-Chef Joe Kaeser. Gewürdigt würden Personen, die sich in herausragender Weise „um die Förderung der Menschenwürde, der Völkerverständigung, der Integration von Minderheiten und des Zusammenlebens unterschiedlicher Religionen und Kulturen“ verdient gemacht hätten.

In der Begründung heißt es, Heiko Maas habe sich als Politiker und Minister fortwährend für ein vereintes Europa ausgesprochen: „Schon früh fand er dabei klare Worte im Kampf gegen den erstarkenden Rechtspopulismus“. Sein politisches und persönliches Engagement gegen Antisemitismus und sein Eintreten für jüdisches Leben in Deutschland habe die Jury nachhaltig beeindruckt.

Jüdische Kultur im kollektiven Gedächtnis

Für Anselm Kiefer habe sich die Jury auf Grund von dessen intensiver Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nationalsozialisten entschieden. Schon Ende der Sechzigerjahre habe der Künstler "das Schweigen der Deutschen über den Nationalsozialismus und die Schuld am Holocaust“ gebrochen. Durch seine von jüdischer Mythologie inspirierte Kunst habe er jüdische Kultur ins kollektive Gedächtnis der deutschen Gesellschaft zurückgeholt.

Die Preisverleihung soll am 16. November stattfinden. Überreicht werden die Auszeichnungen von Museumsdirektor Martin Michaelis. (Tsp)