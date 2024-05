Radio-Moderator Jörg Thadeusz „Selbst AfD-Wähler sind für mich keine Patienten“

Herr Thadeusz, Sie haben mal die Frage gestellt, ob man im Radio besser über Urin sprechen kann als im Fernsehen. Was wäre denn Ihre Antwort?

Ich sehe ständig Leute in ihre Telefone sprechen. Im Bus, beim Einkaufen, eigentlich immer. Die filmen sich selten dabei. Es muss also was dran sein, am gesprochenen Wort. Wenn wir von uns im Radio behaupten würden, wir könnten über alles auf eine Weise sprechen, dass viele zuhören, wäre das eine sehr ehrgeizige Absicht.

Wenn ich es richtig sehe, arbeiten Sie für den RBB, für den WDR und jetzt auch bei Pioneer. Ist das dann immer derselbe Thadeusz oder arbeiten Sie wie ein Chamäleon?

Je älter ich werde, desto weniger Verstellung ist machbar. Und es passt alles gut zusammen. Ich muss wie alle anderen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Stadt schauen, wo ich bleibe: Ich habe im Januar und Februar dieses Jahres beim RBB jeweils 500 Euro brutto verdient. Da sollte ich schon im Interesse des Finanzamts andere Jobs haben. Denn die wollen ständig Geld von mir.

Bei der politischen Talkshow „Thadeusz und die Beobachter“ wird ein ganz neues Modell erprobt. Das Format war zuerst Fernsehen, jetzt ist es Hörfunk, der Fernsehen wird. Ist das absurd oder toll?

Ich finde es zeitgemäß, dass der RBB daraus einen Podcast, eine Fernsehsendung und eine Radiosendung live macht. Übrigens macht das auf diese Weise niemand in Deutschland. Alles lockert sich bei der Hörfunk-Produktion auf, das Fernsehen ist ja oft kompliziert, nicht so dynamisch wie das Radio. Und das Fernsehen verhindert wiederum, dass wir für den Talk kunterbunte Trainingsanzüge anziehen.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, ein mutiger Sender?

Natürlich ist das auch der Mut der Verzweiflung, das Geld ist knapp. Die Verantwortlichen sparen nicht bei uns, weil es ihnen Spaß macht. Wenn Intendantin Ulrike Demmer könnte, wie sie wollte, würden die uns alle ins Studio shutteln und Champagner auffahren. Und wir hätten ein Licht wie bei der Oscar-Verleihung. Die Devise ist: Macht eine Sendung, die wir vorzeigen können, die hörenswert ist und öffentlich-rechtlichen Qualitätsmaßstäben genügt. Und das ist genau das, was wir seit mehr als zehn Jahren machen. Wenn wir wahnsinnig viel Geld hätten, ob wir das dann auch so gut machen würden? Der Berlinale-Bus von Radio Eins war übrigens ein ausrangierter Ü-Wagen vom WDR. Den sie uns geschenkt haben. Hat dem Erfolg nicht geschadet.

Zur Person © rbb/Gundula Krause Jörg Thadeusz, 55, begann seine Radio-Laufbahn 1991 beim WDR. Mittlerweile arbeitet der gebürtige Dortmunder für den RBB, den WDR und das Medienunternehmen Pioneer. Im RBB moderiert er „Radio3 am Morgen“. Seine Talksendung „Thadeusz und die Beobachter“ läuft regelmäßig als Aufzeichnung auch im RBB-Fernsehen. Zudem betreibt er einen Koch-Podcast. Im Fernsehen hat er einen Grimme-Preis gewonnen und vier Romane geschrieben. Jörg Thadeusz hat nach eigener Aussage eine Schwäche für spanische Telenovelas.

Und Jörg Thadeusz immer mittendrin statt nur dabei.

Wir werden ja nicht Medienheinis, weil wir sonst Astrophysiker geworden wären. Eine Arbeit bei Radio und Fernsehen überfordert einen durchschnittlich intelligenten Menschen nicht. Ein Moderator mit meiner Erfahrung muss alles können. „Sportschau“ wie „Tagesthemen“. Unsere Laufbahnen entscheiden sich nur am Geschmack der anderen.

Welche Vorstellung von Ihrem Publikum haben Sie?

In der S-Bahn saß mir gerade eine sympathische Frau gegenüber, mit ganz viel rosa Glitter und einem riesengroßen rosa Kopfhörer. Die wird wahrscheinlich nicht Radio3 gehört haben. Bei dem Versuch das Publikum theoretisch zu erfassen, ist oft rausgekommen, dass wir unser Publikum lieber betreuen, statt mit Material zu beliefern. Ich glaube, unsere Kundschaft möchte als erwachsen betrachtet werden. Selbst AfD-Wähler sind für mich keine Patienten. Ich orientiere mich in der Ansprache daran, wie ich selbst gerne angesprochen würde. Das ist ein alltagstauglicher Maßstab.

Sie haben seit kurzem eine neue Sendung: „Radio3 am Morgen“, von sechs bis zehn Uhr vier Livestunden an fünf Tagen hintereinander. Klingt herausfordernd.

Ich bin trainiert, ich habe mit 21 beim WDR angefangen. Jetzt sind 34 Jahre vergangen und ich habe viel geübt. Ich komme frühmorgens ins Radiostudio und es ist so sehr meine ökologische Nische geworden, dass ich mich augenblicklich wohler fühle. Ich drücke die Knöpfe, dann kommt Musik. Am Telefon oder über herrliche Leitungen in andere Funkhäuser kann ich in jede Richtung Kontakt aufnehmen. Ich finde das großartig und ich weiß gar nicht so genau warum. Ganz wichtig: Da sind ja immer auch Kolleginnen und Kollegen. Die haben auch nicht ausgeschlafen.

Aber es ist schon eine Unverschämtheit von Leuten, die sich für außerordentlich gebildet und kultiviert halten, immer zu glauben, nur klassische Musik sei Kultur. Jörg Thadeusz über das Publikum des Kulturradios

Und da sind die Hörerinnen und Hörer, die sich damit nicht abfinden wollen, dass bis zehn Uhr bei Radio3 keine Klassik läuft.

Die sind teilweise unbarmherzig. Da würde ich dann immer das sagen, was mir Roger Willemsen mal zu meiner hässlichen Brille gesagt hat: Jörg, davon kann ich dich nicht erlösen. Aber es ist schon eine Unverschämtheit von Leuten, die sich für außerordentlich gebildet und kultiviert halten, immer zu glauben, nur klassische Musik sei Kultur. Der RBB musste sein Kulturradio umbauen. Einer unserer Redakteure hat mal gesagt, wir könnten mit unseren Hörerinnen und Hörern nicht mal eine Menschenkette um das Haus des Rundfunks bilden.

Welches Kulturradio will Jörg Thadeusz also anbieten?

Dünkelfreies Staunen, Entzücken, oder meinetwegen auch wohliges Entsetzen, wenn etwas krass misslungen ist. Wer schreibt, singt, malt, filmt, oder schauspielert hat unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Charlotte Link hat in Deutschland 33 Millionen Bücher verkauft und Taylor Swift ist singend Milliardärin geworden. Diese beiden Künstlerinnen verdienen also mindestens genau so viel Respekt, wie die Regisseurin, die in einem gemütlich subventionierten Theater eine antifaschistische, non-binäre Farce inszeniert.

Ein englischer Freund hat trotz Herkunft aus der Unterschicht durch BBC-Hören das bestmögliche Englisch gelernt. Von uns kann also ein Beitrag zur Sprachkultur erwartet werden. Dazu müssen wir manchmal nur die Sprachmode vom Grabbeltisch ignorieren. Also nicht fortwährend von Triggerpunkten und Narrativen quatschen. Oder Adjektive wie „toxisch“ und „traumatisch“ nur in den seltenen Fällen verwenden, in denen sie wirklich geboten sind.

Ist Deutschland, wie es so schön heißt, gespalten? Oder gibt es nur verschiedene Lager?

Ich habe noch nie verstanden, was das Gegenteil von gespalten ist. Also ich weiß, dass mir eine Kollegin vor Jahren erzählt hat, wie geschockt sie war, als sie bei ihrem Flug nach Mallorca nicht wusste, dass in dieser Zeit Mannschaftsfahrten stattfinden. Da sitzen also muskulöse Männer, die hatten alle T-Shirts an und hintendrauf stand „Anal ist Chefsache“. Damit hat meine Kollegin natürlich gefremdelt. Welche Art von Einheit würde ich gerne mit diesen Männern herstellen? Das sind deutsche Leute, die sprechen Deutsch wie ich, damit endet dann auch schon die Schnittmenge. Ich möchte keine gesellschaftliche Einheit mit irgendjemandem oder allen. Das ist eine Horrorvorstellung, ein Albtraum.

Wovor soll ich mich dabei fürchten? Die AfD-Leute verfügen ja über keine schwarze Magie. Nur über ungutes Karma und unerschöpfliches Selbstmitleid. Jörg Thadeusz

Ist das Resignation oder Gelassenheit?

Hoffentlich Gelassenheit. Ich weiß, dass mich Dinge langweilen und dass ich aber genug Sachen auf der anderen Seite habe, die ich sehr, sehr interessant finde. Caspar David Friedrich: Wieso war der schon zu Lebzeiten vergessen? Wieso konnte der keinen Blick aushalten mit anderen Menschen, schon gar nicht mit den Aktmodellen? Das ist doch großartig zu erfahren. Wir machen Wissenschaftler nicht so berühmt, wie sie es verdienen.

Oder wenn ich mit Alice Weidel ein vernünftiges, zivilisiertes Gespräch führen könnte? Das ist auch Kultur. Ich würde mich nicht von Anfang an als Feind sehen, sondern als jemand, der ihr Fragen stellt. Bliebe mir auch nicht anderes übrig, denn ich weiß nicht die Antwort, warum sich eine Frau ihrer geistigen Kapazitäten mit den diversen Hohlfunzeln von Höckes rechtsradikalem Improtheater umgibt. Wovor soll ich mich dabei fürchten? Die AfD-Leute verfügen ja über keine schwarze Magie. Nur über ungutes Karma und unerschöpfliches Selbstmitleid.

Apropos Magie: Jörg Thadeusz und die FDP: Spüren Sie da eine Nähe, eine Leidenschaft, eine Liebe?

Totale Liebe. Ich schlafe jede Nacht in einem quittengelben Genscher-Pyjama und suche privat die Nähe zu möglichst vielen Zahnärzten.

Haben Sie für die Liberalen nicht mal Kugelschreiber für den Wahlkampf zusammengeschraubt?

Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe einen Text über Freiheit geschrieben. Ich halte Christian Lindner für einen klugen Mann. Aber ich halte auch Robert Habeck für einen guten Typen. Und an Boris Pistorius kann ich viel Beeindruckendes erkennen.

Aber Sie sind ein Fanboy von Wolfgang Kubicki, oder?

Nein. Ich kenne Wolfgang Kubicki ein bisschen und trinke gern ein Glas Wein mit ihm. Aber ich bin kein Freund von seinen brachialen Vereinfachungen. Ganz sicher nicht. Ich bin volle Pulle in eine SPD-Welt hineingeboren. Die SPD von heute, die widert mich allerdings mitunter an, aber nicht, weil ich es mit der FDP halte. Die Herablassung, die der Kanzler so gern zeigt. Die Unterstellung, es würde so viele Menschen geben, die ihr Leben nur mithilfe der SPD hinbekommen. Nicht schön. Dagegen Franz Müntefering: ein eindrucksvoller Mann. Gäbe es ein Bündnis Franz Müntefering, wäre ich sofort dabei.

Die politische Welt ist ja längst nicht so ernst, wie wir so oft nehmen. In der quasi-russischen Oblast Mecklenburg-Vorpommern regiert eine ehemalige Finanzbeamtin, bei der vor nicht allzu langer Zeit unvorteilhafte Finanzunterlagen verbrannt wurden. Wäre bei einem Drehbuchentwurf für eine politische Fernsehserie als zu weit hergeholt abgelehnt worden.

Jetzt gibt es ja Kritiker, die sagen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebe es zu viel Linksgrün, zu wenig Konservatives, zu wenig Meinungspluralismus. Gehen Sie da mit?

Ja, auch wenn ich mir die Terminologie nicht zu eigen mache, aber es gibt eine Tendenz, also die Tendenz, die dem Journalismus wohl allgemein zugrunde liegt. Wer Journalist wird, der möchte eben kein Unternehmen gründen, oder eine Einsatzhundertschaft befehligen. Der möchte auch nicht im Cockpit eines Verkehrsflugzeuges die Verantwortung für 300 Seelen haben. Der ist dagegen oft zufrieden, wenn er in aller Ruhe schwarzmalen kann.

Ich halte die Welt unverändert für bunt und habe Glück gehabt, dass ich in einem Wohlstandsland wie Deutschland geboren wurde. Wenn Zuversicht unjournalistisch ist, bin ich eben nur ein gehobener Animateur.

Dürfen Journalisten Aktivisten sein?

Aktivisten sind allermeistens langweilig. Und die Frage nach dem „etwas Dürfen“ finde ich gouvernantenhaft.

Also ist Georg Restle von „Monitor“ ein langweiliger Aktivist.

Georg Restle und ich konnten bisher nicht Freunde werden und „Monitor“ ist eine Brauchtumssendung. Hat aber ein großes Publikum und damit ihr Recht.

Bleibt ja nicht mehr viel im Fernsehen. Vielleicht Fußball?

Fußball ist für mich als gebürtiger Dortmunder BVB etwas Religionsartiges. Als Atlético Madrid bezwungen war, saß ich glücklich weinend da. Wie alles Konfessionelle aber letztlich eine Privatangelegenheit. Ich würde die sogenannten Verkündigungssendungen der Kirchen in unseren Programmen sofort abschaffen.

Nun leben Sie ja schon seit etlichen Jahren in Berlin und sind trotzdem nicht Fan von Hertha BSC geworden. Woran haben Sie sich in Berlin gewöhnt, woran werden Sie sich nie gewöhnen?

Ich war in dieser Woche in Bonn. Was Freundlichkeit und Zugewandtheit angeht, haben die Berliner auch nach 30 Jahren Berlin-Entscheidung noch nicht den weltbürgerlichen Schliff der Bonner.

Ihre Frau, die politische Journalistin Anke Engelke wird jetzt stellvertretende Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios und den „Bericht aus Berlin“ moderieren. Am Powerpärchen Engelke/Thadeusz soll im politischen Berlin niemand mehr vorbeikommen.

Völlig richtig. Das ist meine Lieblingsbeschreibung: Powerpärchen. Das finde ich toll. Wenn Sie sich das nicht ausgedacht hätten, hätten wir das gemacht. Als wir uns kennengelernt haben, ich war 16, sie 15, haben wir uns überlegt, wir möchten ein politisches Powerpärchen werden. Und jetzt hat es auch noch geklappt.

Das Gespräch führte Joachim Huber.