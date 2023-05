Role Model einer modernen Frau Georg Kolbe Museum feiert Tilla Durieux

Als Figur der Theater- und Filmgeschichte gilt die legendäre Tilla Durieux allemal. Aber wer weiß, dass die Durieux – und nicht Sarah Bernhardt, die Duse oder gar Marilyn Monroe – die wohl meistporträtierte Schauspielerin der Kunstgeschichte war? Tatsächlich wurde die 1880 in Wien geborene, 1971 in Berlin gestorbene Tilla Durieux von Franz von Stuck und Paul Slevogt, von Oskar Kokoschka, Max Beckmann, Ernst Barlach, Lovis Corinth, Emil Orlik und vielen anderen gezeichnet und gemalt. Bis hin zum greisen Großmeister Auguste Renoir, der, selbst schon im Rollstuhl, Durieux 1914 in Paris in einem ihrer Theaterkostüme verewigt.