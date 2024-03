„Rotmilch Energy“ an der Volksbühne Extremtheater wider die Nostalgie

Der jüngste Premierenbesuch in der Berliner Volksbühne beginnt mit einer kleinen Drohung. „Zwischen 90 und 240 Minuten“ dauere der Abend, und natürlich beschleicht einen sofort die Ahnung, dass das Zeitlimit voll ausgeschöpft wird. Schließlich steht ja auch einiges auf dem Programm in dieser Kollektiv-Show namens „Rotmilch Energy“, für die das komplette auf der Bühne anwesende Team verantwortlich zeichnet: das Mittelalter, die Romantik – und jede Menge „spezialisierte Gäste“.

Das einzige, was offenbar nicht existiert, ist eine Textgrundlage. „Die beste Deutung von Rotmilch Energy ist vielleicht die, dass es von der Vernunft her keine Deutung gibt“, leistet die Volksbühnen wertvolle Interpretationshilfe. Und ja: Dass man nicht verstehen muss, warum Ann Göbel sich gesanglich derart obsessiv mit schlecht riechenden Penissen aufhält oder warum Susanne Bredehöft dem Auditorium mitteilt, infolge des Verzehrs von fünfzig Kühen „zehn Tage lang gefurzt“ zu haben, hat in der Tat entlastenden Charakter.

Das Stück „Rotmilch Energy. Eine romantische Konfession“ von und mit Franz Beil, Susanne Bredehöft, Ann Göbel, Magic Malini, Leonard Neumann, L.E.K.N. und Die Spinnen wird das nächste Mal am 12. April aufgeführt.

Dazu haut die Band L.E.K.N. um Leonard Neumann, der auch die Bühne entworfen hat, live in die Tasten und Saiten, während die Spielenden hinter einem Säulenportal-Vorhang immer wieder neue Requisiten hervorschleppen, die als mehr oder weniger geeignete Improvisationsanlässe dienen. An metallenen Gerätschaften werden Geschlechtsteile gedehnt und durch alle möglichen und vor allem unmöglichen Öffnungen gequetscht.

Punktuell erhabene Momente

Ein Rednerpult wird zur Steilvorlage, um Franz Beil zur Romantik zu befragen – zu der ihm wenig einfällt. Ein „spezialisierter Gast“ erscheint mit Handwerkszeug und Know-how für eine Live-Kopfhaarrasur. Und einem Beamer verdanken wir Videokunst mit Caspar-David-Friedrich-Anleihen, bei der – dem unbedingt ironischen Gestus des Abends zum Trotz – tatsächlich punktuell erhabene Momente entstehen.

Extremperformer Maximilian Brauer als Magic Malini in „Rotmilch Energy“ © Foto Selçuk

Aber letztlich ist es nichts von alledem, was das Wesen dieses hyperschrägen Abends ausmacht. Dessen Kern bildet vielmehr der Schauspieler Maximilian Brauer, der im Programm statt mit seinem Namen als „Magic Malini“ firmiert und auf der Bühne inmitten seiner Kollegenschaft eine vierstündige Solo-Show abzieht, die ihresgleichen sucht. Jedenfalls, seit der schmerzlich vermisste Extremperformer Vegard Vinge die Stadt verlassen hat.

Brauer, ein genuiner Volksbühnen-Spieler, den man auch aus Sebastian-Hartmann-Abenden kennt und der in Vinges legendären Ibsen-Marathons tatsächlich als Performer dabei war, rockt hier ohne Netz und doppelten Boden – und ohne jede Rücksicht auf Verluste – den Laden.

Dass den Mitspielerinnen und Mitspielern spätestens nach der Hälfte der Zeit nichts mehr einfällt: egal! Gnadenlos hüpft, stampft und improvisiert sich Brauer voran, fördert noch zu vorgerücktester Stunde überraschend geistesgegenwärtige Repliken zutage, hält die (zahlreich) die Show verlassenden Zuschauer penetrant an der Tür auf und spielt sich dabei auf eine Weise durch sämtliche Darstellungsstile vom Einfühlungstheater bis zum Hardcore-Trash, die man wirklich noch nie gesehen hat.

Die Band hat sich längst feixend mit Bier und Zigarette an die Seitenauslinie zurückgezogen, Ann Göbel und Franz Beil wippen seit gefühlten Stunden unterbeschäftigt auf einem aufblasbaren Plastiktier vor sich hin, aber Brauer springt immer noch wie im Vollrausch über die Bühne und intoniert dabei den zutiefst wahren Satz: „Holter di polter, es ist fast wie Folter“. Bis jemand nach vier Stunden rabiat die Applausmusik aufdreht.

Melancholie war an diesem Abend nicht zu spüren angesichts des großen Verlustes, den die Volksbühne mit dem Tod ihres Intendanten René Pollesch vor knapp vier Wochen erlitten hat. Dafür drängte sich umso akuter die Frage auf, auf welcher Bühne man künftig einen Spieler wie Maximilian Brauer wird sehen können.