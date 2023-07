Sachbücher für den Sommer Erkenntnis mit Vergnügen

Philip Roth hat in allen seinen Werken die Goldader seiner Biographie ausgebeutet. Viele seiner Lebensstationen erscheinen uns deshalb vertraut: die Kindheit in Newark, der Durchbruch mit „Goodbye Columbus“, die Jahre in New York, der Welterfolg von „Portnoys Beschwerden“, die tumultuöse Ehe mit der Schauspielerin Claire Bloom, sein Engagement für osteuropäische Autoren, seine zahllosen Affären, seine langen Aufenthalte in London, Israel und Prag. Baileys Biografie lässt miterleben, wie sich diese individuellen Erfahrungen in Roths Schreiben verwandelte in allgemeingültige Literatur – am triumphalsten um die Jahrtausendwende in Philip Roths genialer Amerika-Trilogie, Romane, die das wahrhaftigste Abbild des Lebens in den Vereinigten Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bieten.