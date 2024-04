Schriftsteller Christoph Hein über Berlin „Man muss an jeder Ecke aufpassen, dass einen nicht irgendein Wahnsinniger anspringt“

Herr Hein, an welches Erlebnis in Ihrer Kindheit erinnern Sie sich am liebsten?

An das Zusammenleben mit meinen Geschwistern. Bei einem Weihnachtsfest bekamen wir drei ältesten Brüder ein selbst gebautes Metallauto. Meine Brüder zogen einander an den Haaren wieder raus, ich als Jüngster durfte mich erst Tage danach reinsetzen. Später kam noch unsere kleine Schwester hinzu. Unser Geschwisterverband ist immer noch ein sehr herzlicher.