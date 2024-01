  Sinfonieorchester in Deutschland Konsolidierung in der Klassik-Szene

Die Gewerkschaft „Unisono“, in der 90 Prozent aller festangestellten Orchestermusiker:innen in Deutschland organisiert sind, zeigt sich zufrieden mit der Personalentwicklung in den 129 Kulturorchestern. Die seit 2018 stabile Zahl von 9749 Planstellen hat sich im vergangenen Jahr sogar ganz leicht auf 9770,5 Stellen erhöht. Der Frauenanteil, der aktuell bei rund 40 Prozent liegt, werde in naher Zukunft auf 50 Prozent steigen, erklärte „Unisono“-Geschäftsführer Gerald Mertens bei der Jahrespresskonferenz der Gewerkschaft. Das liegt an der bevorstehenden Pensionierungswelle. Bis 2026 werden rund 765 festangestellte Musikerinnen und Musiker in Rente gehen. Bei Neuanstellungen liegt der weibliche Anteil gerade in kleinen und mittleren Orchestern inzwischen meistens über dem männlichen.