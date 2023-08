Spielort Berlin (4): Das Café Adler am Checkpoint Charlie Rendezvous mit Mauerblick

Kollege A. hatte seinen Stammplatz in der Ecke. Dort saß er am Marmortischchen mit Blick auf die Mauer, trank Wasser oder Apfelschorle, kramte Manuskripte, Zeitungen und Bücher aus seiner Stofftasche. Er arbeitete hier lieber als in der Redaktion, er beobachtete gerne die Leute. Wenn wir ihn brauchten, rannten wir rüber: Von der „taz“ in der Kochstraße zum Checkpoint Charlie waren es nur drei Minuten.