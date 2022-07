Im dritten Ablauf soll es endlich klappen: Bei seinem traditionellen Neujahrskonzert will der Rias Kammerchor Georg Friedrich Händels großes Oratorium „Judas Maccabeus“ aufführen. 2021 und 2022 wurde das Vorhaben durch Corona verhindert, am Abend des 1. Januar 2023 wird Chefdirigent Justin Doyle seine 34 Profisänger:innen nun hoffentlich durch die barocke Partitur leiten können, zusammen mit der Akademie für Alte Musik.

Für den Auftritt beim „Musikfest Berlin“ im September hat Doyle Psalmenvertonungen deutscher, italienischer und englischer Komponisten zusammengestellt, im Oktober bilden Händels „Coronation Anthems“ die zentralen Werke bei einem Konzert mit festlichen Krönungsmusiken aus England.

Außerdem wird der britische Chefdirigent in der Saison 2022/23 einen Abend mit Werken von Fanny und Felix Mendelssohn leiten, Bachs „Matthäuspassion“ sowie ein A-Cappella-Programm.

Zwei Dirigentinnen debütieren beim Rias Kammerchor: die Lettin Krista Audere mit dem A-Cappella-Programm „Moltiva“, was im Russischen wie im Ukrainischen „Gebet“ bedeutet, und Sofi Jeannin, künstlerische Leiterin der BBC Singers, mit Werken der Ungarn Bela Bartók, Zoltan Kodaly und György Ligeti.

Gemeinsam mit der Capella de la Tore tritt der Chor im Februar beim neuen Festival Alte Musik Spandau auft: Als Uraufführung ist ein Stück des Berliner Komponisten Frank Schwemmer geplant, „Das Mädchen ohne Hände“, nach einem besonders grausigen Märchen der Gebrüder Grimm.

Die Forum Konzerte finden diesmal in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Museen zu Berlin statt, in der Neuen Nationalgalerie, der Sammlung Scharf-Gerstenberg, dem Hamburger Bahnhof und der James-Simon-Galerie. Bereits zum fünften Mal richtet der Chor das Finale des „Deutschen Chordirigentenpreises“ aus, bei dem drei Stipendiat:innen des Deutschen Musikrats mit den Profis einen Konzertabend gestalten dürfen.

Das Konzerthausorchester, das Deutsche Symphonie-Orchester, das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und das Freiburger Barockorchester haben den Rias Kammerchor außerdem für gemeinsame Projekte engagiert. Und das Ensemble will endlich wieder europaweit von sich hören lassen: 2022/23 sind 30 Tourneekonzerte geplant, in Österreich, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und natürlich auch in Deutschland.