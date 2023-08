„Star Wars“-Serie „Ahsoka“ Heldinnen für eine neue Sternenzeit

Dafür, dass George Lucas ein Großteil seiner Karriere dem Entwurf einer neuen galaktischen Gesellschaftsordnung gewidmet hat, hat der „Star Wars“-Zyklus sehr lange gebraucht, um sich der quasi-demokratischen Epoche der „Neuen Republik“ zu widmen. Jene Jahre nach der Herrschaft des Imperiums unter Darth Sidious und der Rebellenkriege, die den erzählerischen Grundstock der mittleren Trilogie (der drei Originalfilme) bilden, rückten erst mit dem Abschluss der Disney-Trilogie, also dem vorläufigen Endpunkt in der „Star Wars“-Chronologie, in den Mittelpunkt der epischen Erzählung.