The Rolling Stones, Goat, Sqirrel Flower Die Alben der Woche im Soundcheck

Goat - Medicine (Rocket Recordings)

Klar, dass es sich bei der Medizin, die Goat empfehlen, u.a. um die Pilze handelt, die nicht in Rahmsauce dargereicht werden. Das duschgeknallte Psych-Kollektiv aus Göteborg rührt auch auf seinem sechsten Album ein mit tribalistischen Beats gewürztes Hexengebräu an, das durchaus den Verstand befreit und den Hintern bewegt. Eigentlich kam seit den seligen Tagen von Union Carbide Productions nicht mehr so schöner Lärm aus Schweden. Gibt es leider nicht auf Krankenschein. Andreas Müller, Moderator

The Rolling Stones, Hackney Diamonds (Universal)

Jahrzehntelang war jedes neue Stones-Album „das beste seit ‚Tattoo You‘“ – womit alles zu den letzten vier Platten gesagt ist. Sie sind besser als ihr Ruf, aber sie waren viel zu lang. Nun dieses Wunderwerk. Zwölf Songs, beseelt, elektrisierend, alles, was diese Band jemals ausgemacht hat. So viel besser als die aufpolierte B-Seiten-Kollektion „Tattoo You“. Torsten Groß, Musikjournalist

Braucht die Welt ein neues Album der Rolling Stones? Manche sagen so, manche sagen so. Wenn schon, dann aber eines wie „Hackney Diamonds“, frisch und gut gelaunt. Was die Welt allerdings braucht, sind die Stones: Allein schon um zu wissen, was immer noch so großartig ist am Rock’n’Roll. Und was nicht. Tobias Rapp, Der Spiegel

Squirrel Flower, Tomorrow’s Fire (Full Time Hobby)

Eine ätherische Stimme, umgeben von hart schleifenden E-Gitarren. Ella Williams aus Chicago hat einen Sinn für Pathos und Gegensätze. Das Leben leicht zu nehmen, sei „ein Full-Time-Job“, singt sie einmal. Und die Rente sichert es einem auch nicht. Was also empfinden angesichts sterbender Pflanzen, nerviger Liebhaber und Heimweh? Williams Zeitlupen-Rock will gleichzeitig alles hinter sich lassen und stillstehen. Ein starkes Statement der Klimakrisen-Generation. Kai Müller, Tagesspiegel