Trotz Sexismus-Kritik „Layla“ ist in den Jahrescharts der Hit 2022

Single des Jahres in Deutschland ist der als sexistisch kritisierte Sommerhit „Layla“ von DJ Robin & Schürze, das Album des Jahres 2022 ist „Zeit“ der Band Rammstein. GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts veröffentlichte am Freitagnachmittag in Baden-Baden die Jahrescharts.

„Hit des Jahres, Platin-Auszeichnung: Wenn uns das am Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, hätten wir beide nur den Kopf geschüttelt. Das Jahr war auf jeden Fall megagrandios“, sagte Partyschlagersänger Schürze der Deutschen Presse-Agentur.

GfK Entertainment zitierte das Duo DJ Robin & Schürze mit den Worten: „Wir haben beide immer noch Angst, dass uns jemand aufweckt und sagt, es sei alles nur ein Traum gewesen.

Ein unglaubliches Jahr geht für uns zu Ende, und wir verneigen uns mit Demut vor all den Partyschlager-Verrückten, die „Layla“ gemeinsam mit unserem unschlagbaren Team zur unangefochtenen Nummer eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts gemacht haben.“

Jahrescharts 2022: Top 10 Singles

„Layla“ von DJ Robin & Schürze Heat Waves“ von den Glass Animals „Beautiful Girl“ von Luciano „abcdefu“ von Gayle „Shivers“ von Ed Sheeran „As It Was“ von Harry Styles „Where Are You Now“ von Lost Frequencies & Calum Scott „Sehnsucht“ Miksu/Macloud & t-low „Cold Heart“ von Elton John & Dua Lipa „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba

Jahrescharts 2022: Top 10 Alben

„Zeit“ von Rammstein „Rausch“ von Helene Fischer „Voyage“ von ABBA „Midnights“ von Taylor Swift „Harry's House“ von Harry Styles „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“ - Die Toten Hosen „Für den Himmel durch die Hölle“ von Kontra K „=“ von Ed Sheeran „Perspektiven“ von Roland Kaiser „30“ von Adele

Das erfolgreichste Album des Jahres in Deutschland stammt nach drei Jahren mal wieder von Rammstein.

Damit hinderte Rammstein Helene Fischer daran, zum sechsten Mal das Album des Jahres abzuliefern. Die 38-Jährige landete zum zweiten Mal in Folge auf Platz zwei. 2021 hatte die Band Abba mit ihrem Comeback-Album „Voyage“ die Sängerin überflügelt und das im Oktober 2021 erschienene Fischer-Werk „Rausch“ auf den zweiten Platz verwiesen. Abba kam im Jahr 2022 jetzt noch auf Platz drei.

Im Jahr 2020 war das „Album des Jahres“ von den Altrockern von AC/DC („Power Up“), 2019 schon einmal von den deutschen Brachialrockern Rammstein („Rammstein“), 2018 und 2017 jeweils von Helene Fischer (beide Male das Album „Helene Fischer“). (dpa)

