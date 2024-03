Unterm Dach des Philosophen Der erste Bauherr von Mies van der Rohe

22 Jahre jung war Ludwig Mies, als er Alois Riehl, dem Lehrstuhlinhaber für Philosophie an der Berliner Universität, vorgestellt wurde. Das erste Gespräch soll nur wenige Minuten gedauert haben – mit dem Ergebnis, dass der angehende Architekt mit dem Bau eines Landhauses vor den Toren der Reichshauptstadt beauftragt wurde.

Mies, der seinem Namen später den Zusatz „van der Rohe“ anhängte, war erst wenig zuvor aus seiner Heimatstadt Aachen nach Berlin gekommen und arbeitete unter anderem im Atelier von Bruno Paul, dem Möbelentwerfer und Lehrer an der Kunstgewerbeanstalt.

Über Paul und Riehls Ehefrau Sophie kam der Kontakt zu Mies zustande, es ist eine verwickelte Geschichte. Fritz Neumeyer, der große Mies-Forscher und emeritierte TU-Professor, erzählte sie zur Eröffnung der aktuellen Ausstellung im Mies van der Rohe Haus in Weißensee, das jeweils einmal im Jahr mit einer Ausstellung speziell auf das Werk seines Architekten und Namensgebers aufmerksam macht.

Auftrag für ein Landhaus

Die Ausstellungseröffnung fand im Garten statt – in dem kleinen Haus Lemke, dem letzten Berliner Entwurf des Architekten vor der Emigration in die USA, ist dafür kaum Platz. Seit langem drängt die langjährige Mies-Haus-Leiterin Wita Noack auf ein Servicegebäude als Ergänzung; es stünde mit dem Erwerb des übernächsten Nachbarhauses, dessen Eigentümer es abgeben würden, tatsächlich zur Verfügung. Nur hat sich der zuständige Bezirk Lichtenberg dazu bislang nicht durchringen können, obgleich die Finanzierung von Seiten des Landes im vergangenen Jahr bereits gesichert schien.

Die neue Ausstellung zeigt, dass weiterhin Forschungsarbeit zu leisten ist, und auch dafür braucht es Platz – für Arbeitsplätze. Ein neuer Anlauf zum Hauserwerb ist immerhin gestartet.

Das Wohnhaus von Alois Riehl mit üppigem Garten. Die Aufnahme stammt aus einer Kiste mit Autochromen, frühen Farbfotografien, die kürzlich aufgetaucht ist. © Repro © Carsten Kriegenburg, 2023

Ausgestellt werden Fotografien des Hauses aus der Zeit um 1913. Unlängst ist nämlich eine ganze Kiste mit Autochromen aufgetaucht, die das von Mies entworfene und 1909 bezogene Haus Riehl am Griebnitzsee zeigen, mehr noch den üppigen Garten ringsum. Autochrome sind frühe Farbfotografien, in einer aufwändigen Technik erstellt, die nach 1930 und der Erfindung des Farbfilms außer Gebrauch kam. Charakteristisch für die in langer Belichtungszeit auf Glasplattennegative gebannten Aufnahmen sind die kräftigen Farben von Grün, Blau und vor allem Rot.

Für die Ausstellung in Weißensee ist ein Dutzend dieser Aufnahmen vergrößert worden. Sie geben einen Eindruck von der sommerlichen Üppigkeit und Farbenpracht des Gartens, der den Alterssitz des zum Zeitpunkt der Erbauung bereits 61-jährigen Professors einst umgab. Alois Riehl war nicht nur in der Fachwelt bedeutend, sondern darüber hinaus geradezu populär, und bis heute werden Schriften von ihm, etwa über Nietzsche, gelesen und zitiert. Der junge Mies, selbst an philosophischen Fragestellungen stark interessiert, hat im Haus Riehl, in dem er oft zu Gast war, lebenslange Anregungen erhalten.

Die Ausstellung Alois Riehl. Der erste Bauherr von Mies, bis 30. Juni, Mies van der Rohe Haus, Oberseestraße 60, Di - So 11 - 17 Uhr, einschließlich Feiertagen (ausgenommen Ostermontag). Eintritt frei.

Das Haus ist der erste ausgeführte Bau des Architekten – und zeigt doch schon eine enorme Sicherheit im Entwurf. Es steht am Beginn einer ganzen Reihe von großbürgerlichen Privathäusern, die Mies vor dem Ersten Weltkrieg ausführte. Seine Wendung zu Konstruktionen in Stahl und Glas und zu asymmetrischen und fließenden Grundrissen kam erst danach.

Das Frühwerk von Mies blieb jahrzehntelang unbeachtet, weil es sich in das Bild des radikalen Erneuerers der Architektur nicht einfügt. Erst mit der großen Retrospektive „Mies in Berlin“, die, vom MoMA in New York ausgerichtet, 2001/02 im Alten Museum gezeigt wurde, kamen die frühen Bauten ganz in den Blick; sie sind im Südwesten Berlins und in der Potsdamer Gegend bis heute erhalten. So spannt sich mit der jetzigen Ausstellung der Bogen vom ersten bis zum letzten Berliner Haus von Mies van der Rohe.