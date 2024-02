Monumental und brillant Benjamin Grosvenors Debüt beim DSO mit Busoni

Und zum Schluss ein „Abendlied“, dessen zarte Klänge die Begeisterungsstürme aufbrechen und ein letztes Mal in zu entrücktem Staunen verführen: Kurz vor elf sollte man allmählich nach Haus - und mag es nicht. Benjamin Grosvenor hält uns mit einem von Schumanns „Klavierstücken für kleine und große Kinder“ noch einen Moment lang im Schwebezustand.



Zuvor das mit knapp 75 Minuten wohl längste Klavierkonzert der Welt: Ferruccio Busonis berüchtigtes op. 39 mit dem DSO unter Robin Ticciati. Das 1904 vollendete Monument will mehr sein als ein „Concerto“ in epischer Dimension. Es speist sich einerseits aus einem unvollendeten Musiktheaterprojekt nach Adam Oehlenschlägers dramatischem Gedicht „Aladdin“, andererseits aus Busonis in seiner „Ästhetik der Tonkunst“ dargestellten philosophischen Überlegungen.

Die Lithographie, die Heinrich Vogeler für die Erstausgabe entwarf, verdeutlicht die groß angelegte Architektur: Die massiven Tempelbauten der Sätze 1,3 und 5 werden durch zwei bildnerische bzw. landschaftliche Intermezzi unterbrochen. Die Entwicklung findet schließlich im Lobgesang des letzten Satzes ihren Höhepunkt. Hier vollzieht sich die Erlösung des Helden im Hymnus des „Aladdin“ – intoniert von einem Männerchor.

Neben einem gewöhnungsbedürftigem Text („Tausend und tausend und / Abermals tausende / Jahre so ruhig wie / Jetzt in der Kraft ...“) mag die eigenwillige Mischung aus Heiligem und Profanem, Spirituellem und Volksfestartigen sowie romantischer Klangsprache mit Ägyptischem zunächst befremden. Wer sich aber auf diese Theatralik einlässt, erhält einen faszinierenden Einblick in die Gedankenwelt eines universal gebildeten Genies der Jahrhundertwende.

Es spricht für das Format eines Grosvenor, dieses Stück auszusuchen, das neben großen manuellen Anstrengungen weit mehr als virtuose Show erfordert. Zwar müssen solistische Ausbrüche effektvoll gezeichnet werden, die vornehmliche Herausforderung besteht allerdings darin, mit dem Orchester im symphonischen Fluss zu fusionieren.

Der junge Brite findet das richtige Maß zwischen spielerischem Esprit, Draufgängertum, kammermusikalischer Partnerschaft und klanglichen Kontrasten. Er bewältigt die Monstrositäten mit ritterlicher Eleganz und professioneller Ausdauer. So liefert die zweite Hälfte des Konzertes noch jenes Widerständige nach, dass sich in einer sauberen, dabei glatt-harmlosen Schumann’schen „Rheinischen“ oder in der entschärften Strichfassung der „The Wreckers“-Ouvertüre von Ethel Smyth vermissen ließ.