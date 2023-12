Vorwürfe gegen Gerard Depardieu Die Filmbranche hat zu lange weggesehen

So war er bis vor Kurzem in bester Erinnerung: das Sakko geöffnet über dem fülligen Körper, offener Hemdkragen, breites Grinsen, flankiert von einem nach oben gestreckten Daumen. Eine Gérard-Depardieu-Pose, immer eine Spur larger than life. Es ist ein Bild aus besseren Zeiten, das mit den jüngsten Auftritten des französischen Filmstars nicht mehr viel zu tun hat.