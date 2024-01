„Wem gehört das Land?“ am TD Berlin  Das kann einem den Boden unter den Füßen wegziehen

„Wem gehört das Land?“ – da denkt man in diesen Tagen fast reflexhaft an den israelisch-arabischen Konflikt. Der Theatermacher Helge Schmidt und sein Team, die ihre jüngste Produktion mit dieser Frage überschrieben haben, zielen allerdings auf ein noch globaleres Thema. Den Handel mit Ackerflächen nämlich, die Spekulation mit jenem Boden, der den Menschen Nahrung schenken soll – oder wahlweise den Tieren, die wir melken und essen wollen. Und, nicht zu vergessen: irgendwo müssen ja auch die ganzen Photovoltaikanlagen stehen, die uns mit so viel Sonnenenergie versorgen, dass wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, wie viele Kernkraftwerke wieder angeschaltet werden könnten. Man merkt schon: Ein weites Feld.

Helge Schmidt allerdings schreckt vor komplexen Verflechtungen genau so wenig zurück wie vor aufwändigen Recherchen. Das haben er und seine Mitstreiterinnen spätestens mit der Dokumentar-Performance „Cum-Ex Papers“ bewiesen – die entstand 2018 in Zusammenarbeit mit dem investigativen Netzwerk CORRECTIV (richtig, die wackeren Potsdam-Aufklärer) und leuchtete so erhellend in einen sagenhaft verworrenen Fall von Steuerbetrug, dass sie konsequenterweise mit dem Theaterpreis „Der Faust“ für die beste Regie ausgezeichnet wurde.

Interviews mit NGO-Vertreterinnen und Landwirtschafts-Experten

„Wem gehört das Land?“, am TD Berlin zur Premiere gebracht, verhandelt zwar ähnlich fragwürdige Vorgänge. Zum Beispiel klingt an, welche enormen Flächen von Land in Ostdeutschland (speziell: in Thüringen) mittlerweile der Familienstiftung der Aldi-Erben gehören. Da lässt sich mit Recht von Großgrundbesitz sprechen. Allerdings geht es diesmal nicht so sehr um Skandalaufdeckung, als vielmehr darum, den Widerstreit zwischen Kapitalinteressen und jener Nachhaltigkeit zu reflektieren, die es angesichts des Klimawandels in der Landwirtschaft dringend bräuchte. Wobei: Patentrezepte existieren dafür natürlich auch nicht.

Ruth Maria Kröger in „Wem gehört das Land?“ von Helge Schmidt. © Fabian Raabe

„Wir können nicht auf derselben Fläche Moore vernässen, nachwachsende Rohstoffe anbauen, Solaranlagen installieren und biologisches Essen herstellen“, hat der Regisseur in einem Interview vor der Premiere erklärt. „Das sind Zielkonflikte, die jeden betreffen, Menschen auf dem Land genauso wie in der Stadt“. Für den Abend haben Schmidt und Team Interviews mit NGO-Vertreterinnen und Landwirtschafts-Experten geführt, die als Videoausschnitte immer wieder auf die Bühne von Martina Mahlknecht projiziert werden – in deren Zentrum steht ein großes Forschungszelt voll fruchtbarer Erde. In Deutschland, heißt es einmal, lohnt sich die Bewirtschaftung von Ackerland für Kleinbauern finanziell schon lange nicht mehr. Die Wutbauernbilder kann man sich dazu denken.

Es geht an diesem Abend viel ums „Land Grabbing“, bei dem sich Investoren und Konzerne vor allem im globalen Süden immer größere Flächen unter den Nagel reißen. Neokoloniale Strategien, die zumeist mit Vertreibungen einhergehen. Es geht um Monokultur in der Landwirtschaft, den verheerenden Einsatz von Pestiziden und Herbiziden, Versteppung und Versalzung – und darum, dass wir den Planeten eigentlich so umbauen müssten, dass jeder für die Kosten aufkommt, die er verursacht.

Allerdings bleibt vieles sehr abstrakt und wirkt sprunghaft. Die Performer – Ruth Maria Kröger, Jonas Anders und Günter Schaupp – arbeiten sich zwar wacker und immer wieder auch singend durch die agrarökonomischen Problemlagen. Können aber die kurzen dramaturgischen Wege zwischen Betrachtungen zu Solaranlagen auf Ackerland, den hohen Suizidraten unter französischen Landwirten und Reflektionen über die Hürden der Milchkuhhaltung auch nicht immer nachvollziehbar machen. Fast am eindrücklichsten ist ein Moment, in dem es darum geht, dass wir den Bezug zu dem Boden verloren haben, auf dem wir uns bewegen – so wie in Navi-Zeiten kaum noch jemand Karten lesen kann. Wir leben, im wahrsten Sinne, bodenlos.