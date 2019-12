Knapp 111,7 Millionen Besucher wurden 2018 deutschlandweit in Museen und Ausstellungshäusern gezählt. Das sind 2,4 Prozent weniger als 2017. Damals hatten die Kasseler Documenta und die Skulpturprojekte in Münster für Rekordzahlen gesorgt. „Museen, die sinkende Besuchszahlen meldeten, nannten erstmals das Wetter als häufigsten Grund, der ihrer Einschätzung nach für den Rückgang verantwortlich war“, teilte das Institut für Museumsforschung am Freitag in Berlin mit. Ungebrochen ist der Trend zu Sonderausstellungen: Die 5334 Museen, die sich an der Umfrage beteiligten, meldeten rund 8800 Sonderausstellungen, was annähernd der Zahl des Vorjahres entspricht. Tsp