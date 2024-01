Wer ist der Neue Rechte Martin Sellner? Extrem rechts, extrem gefährlich

Martin Sellner ist gut drauf. Er sitzt im Café Weimar in Wien, es ist Ende Juni 2023 und der Sommer wirbt mit dem größten Versprechen, das er hat: Heiße Tage. Sellner ist gerade zurückgekommen vom Sommerfest des „Instituts für Staatspolitik“ in Schnellroda, das sein heutiger Mentor und Verleger Götz Kubitschek leitet – eine Art Think Tank der Neuen Rechten, Ideenschmiede des völkischen AfD-Flügels um Björn Höcke. Es sei ein Familientreffen gewesen, sagt Sellner. Das Motto war: Maskenball. Sie haben sich Masken von Thomas Haldenwang, dem Chef des Verfassungsschutzes, aufgesetzt und viel darüber gelacht.