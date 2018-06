Der Vatikan stellt Ihnen die Aufnahmen ohne Auflagen zur Verfügung?

Im Archiv galt meine erste Frage dieser Ansprache. Zu meinem Erstaunen war sie in der Tat mit vier Kameras gedreht worden. Wir haben das dann selbst geschnitten, auch da hatte ich freie Hand. Dario Viganò hat Wort gehalten.

Die einzige von Ihnen inszenierte „Zutat“ sind schwarz-weiße, mit Handkurbelkamera gedrehte Episoden aus dem Leben Franz von Assisis. Warum sind sie so schlicht, als streifte sich das Kino selber eine Kutte über?

Ihr Ausdruck trifft meine Absicht gut. Wir haben uns hier für „cinema povero“ entschieden. Es sollte so aussehen, als hätten wir alte Filmbilder gefunden. Unser bescheidenes Budget war schon mit dem Engagement von drei Schauspielern und der Leihgebühr für die Kutten erschöpft. Diese alte Kamera habe ich schon einmal benutzt, bei „Soul of a Man“, und ich wusste, was immer sie auch filmt, wird von ihr in die Vergangenheit transportiert. Als Franziskus’ Wahl 2013 im Fernsehen gezeigt wurde, dachte ich, gleich als der Name zum ersten Mal verkündet wurde: Mann, der traut sich was! Dieser Name bedeutete eine riesige Verpflichtung, in der tausendjährigen Geschichte der Päpste hatte das noch nie jemand gewagt. Und weil nicht jeder heute weiß, wer Franz von Assisi ist, wollte ich das mit einigen wenigen Szenen erzählen.

Sie stammen aus dem katholischen Rheinland. Warum sind Sie vor einigen Jahren zum Protestantismus konvertiert?

Ich war zwischendurch weit weg von der Kirche. Studium der Medizin und Philosophie, Filmhochschule, die 68er Jahre und der Sozialismus, eine Psychoanalyse, Interesse für den Buddhismus ... Dann habe ich meinen Vater die letzten Monate seines Lebens begleitet, er starb als beispielhaft gläubiger Mensch. Das hat mich wieder zurückgebracht. Auch meine Zeit in Amerika: In Deutschland leben die kirchlichen Institutionen von Steuern, es ist egal, ob die Kirchen voll oder leer sind. In Amerika leben die Gemeinden von ihren Mitgliedern. Es ist eine tätigere, lebendigere Gemeinschaft. Anders als hier ist Religion in den USA kein Tabu, die Leute bekennen sich freimütig und selbstverständlich zu ihrem Glauben. Bei uns gilt die Frage nach dem Glauben als indiskret, fast peinlich.

Und warum dann evangelisch?

Bei den Katholiken wurde mir zu viel „vorgebetet“, und mein Vertrauen war aufgebraucht. Mir war die Tradition eines Luther lieber, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, damit die Leute selber lesen können. Ich habe dann auch protestantisch geheiratet. Heute bin ich beides, ökumenisch, auch wenn es das nicht als „Konfession“ gibt, und suche in beiden Kirchen das Beste.

Ihre Filme berühren öfter religiöse Fragen. Sie bevölkern den „Himmel über Berlin“ mit Engeln oder verhandeln Fragen von Schuld und Vergebung wie in „Every Thing Will Be Fine“. Haben Kino und Kirche tatsächlich etwas gemeinsam?

Beide sind soziale Gefüge. Filmisch bin ich mit Ingmar Bergman und Robert Bresson sozialisiert worden. Damals wurde das Kino viel selbstverständlicher auch als Instanz angesehen, in dem auch moralisch oder spirituell relevante Themen vorkommen. Gerade heute, wo der moralische Kompass überall wild ausschlägt, in Amerika, Europa, Russland, China, könnte das Kino wieder ein Ort sein, das einem hilft, sich „einzunorden“. Mit Religiosität muss das nicht unbedingt zu tun haben, nehmen Sie nur den neuen „Blade Runner“, der sich um Weltverständnis bemüht, nach einer künftigen Weltordnung fragt. Wer sind wir, wie sollen wir leben, welche Zukunft wollen wir? Ich war enttäuscht, dass so ein Film bei den Oscars nur Nebenpreise gewonnen hat.

Und Franziskus ist für Sie eine der moralischen Instanzen schlechthin, selbst wenn er de facto so wenig verändert?

Ich denke, er hat viel mehr verändert, als Sie meinen. Mich überzeugt jedenfalls die Macht seines Wortes. Und seine optimistische Energie. Und dass er uns an unsere eigenen Utopien erinnert und an unsere Verantwortung. Wollen wir wirklich keine andere als diese durchdigitalisierte, verantwortungsfreie, blind ins Verderben laufende Welt?

Hat der Papst den Film gesehen?

Noch nicht. Das Kino ist nicht sein Ding, seit dem italienischen Neorealismus nicht mehr. Aber ich wäre gerne dabei, wenn er ihn sieht.

Das Gespräch führte Christiane Peitz.

„Papst Franziskus: Ein Mann seines Wortes" feierte Weltpremiere in Cannes und startet am Donnerstag im Kino.