Der Leserpreis des Tagesspiegel bei der Berlinale 2020 geht an „Window Boy Would Also Like to Have a Submarine“ (Chico ventana también quisiera tener un submarino) von Regisseur Alex Piperno. Die Entscheidung wurde bei einer Pressekonferenz am Mittag verkündet.

Piperno nahm den Preis in Berlin mit dem argentinischen Produzenten Araquén Rodríguez persönlich entgegen. Er zeichnet auch für Buch und Produktion des Films verantwortlich.

Die Jury nannte die surrealen Elemente des Films als Grund. „Der Film ist trotzdem publikumstauglich“, sagte Juror Peter Apel.

Die vollständige Begründung lautet: „In klaren, schönen Bildern verschmelzen im Film von Alex Piperno Realität und Fiktion auf unterhaltsame Weise. In den vielfältigen Mauern und an den Grenzen unserer Welt findet er halb träumerisch, halb nachdenklich scheinbar unmögliche Türen, Passagen. Der Film verbindet Anspruch und Ästhetik auf hervorragende Weise und ruft zur Offenheit auf: Nur wenn wir die Türen durchschreiten, gelingt das globale Miteinander.“

Die Mitglieder der Jury hatten insgesamt 28 Filme zur Auswahl, sämtliche Weltpremieren in der Sektion Forum der Berlinale. Dort werden innovative und neue Formen erkundende Filmproduktionen ausgezeichnet.

Die Gewinner mit der Jury Foto: Jonas Bickelmann

Die Leserjury bestand aus Peter Apel, Heike Bottke, Chris Feustel, Luisa Horn, Ingrid Lühr, Anuya Rane, Matthias Richter, Thomas Schippmann und Dagmar Seydell. Der Tagesspiegel vergibt den Preis seit 2007.

Am 1. März, dem Publikumstag, wird der Gewinnerfilm nochmals gezeigt, um 19 Uhr im Cinemaxx 4, in Anwesenheit der Jury. Es gibt Restkarten. „Diesen Film sehen wir gerne noch mal“, sagt Peter Apel.