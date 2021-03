Der vor allem mit seiner Deckenmalereien bekannt gewordene Künstler Peter Schubert ist tot. Der Maler starb bereits am Sonntag in seinem Berliner Atelier im Alter von 92 Jahren, wie die Peter Schubert Gesellschaft am Mittwoch unter Berufung auf die Familie mitteilte. Zu seinen Arbeiten zählen etwa die Deckenmalereien in der großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg.

Der aus Dresden stammende Schubert lernte bei Willi Baumeister in Stuttgart, Fernand Léger in Paris und Hans Uhlmann in Berlin.

Mit der Arbeit im Schloss Charlottenburg stieg er auf die Deckenmalerei um. „Der Wechsel ergab sich bei der notwendigen Restauration der Decke in der großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg. Martin Sperlich als Direktor der preußischen Schlösser und Gärten entschied sich ganz gezielt für Peter Schubert, dem er die intellektuelle Strenge und kraftvolle Phantasie für diese Aufgabe zutraute", heißt es aus der Peter Schubert Gesellschaft.

Deckenbild in Damsdorf

Werke von Peter Schubert finden sich in der deutschen Botschaft im Vatikan genauso wie etwa im Saarländischen Staatstheater Saarbrücken und dem Bundeshaus in Berlin.

Zu seinem 80. Geburtstag erhielt Peter Schubert bei einem Festakt in der Großen Orangerie das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Im Februar 2020 fand seine letzte Ausstellung „Der gemalte Himmel“ in der Kommunalen Galerie in Berlin statt.

Eines der aktuelleren Werke befindet sich in der Dorfkirche in Damsdorf (Lenin), wo Peter Schubert die Kirche in den Jahren 2003 und 2004 mit einem Deckenbild versah und es mit einem Triptychon an der Altarwand ergänzte. Noch mit 83 Jahren malte er die Decke der Wallfahrts-Kirche St. Joseph in Paderborn aus.