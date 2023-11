Tagesspiegel Plus „Man wird als Provinzler verlacht“ : So läuft der Anwohner-Kampf gegen Kneipenlärm in Berlin

Feiern rund um die Uhr vor der Wohnung in Prenzlauer Berg - davon hat ein Einheimischer genug. Er will endlich wieder durchschlafen, fühlt sich aber von den Behörden selbst als Störenfried behandelt.