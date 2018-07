Sendeplatz und Verpackung sind neu, am Namen ändert sich nicht viel: „Spiegel TV“ statt „Spiegel TV Magazin“ heißt es vom 2. Juli an immer montags auf RTL um 23 Uhr 25. „Wir haben an dem Konzept gearbeitet, am Kern der Sendung hat sich nichts geändert“, sagte Chefredakteur Steffen Haug. „Investigativ, nah an den Menschen, angstfrei und glaubwürdig – das wird weiter die Kernkompetenz unserer Beiträge bleiben.“ Statt 45 Minuten gibt es künftig eine 35-minütige Ausgabe.

Moderatorin bleibt Maria Gresz, 51, die seit Anfang an dabei ist. Erst vor kurzem war die Sendung 30 Jahre alt geworden. Durch eine Neuordnung der Sendeplätze, die große Privatsender wie RTL für unabhängige Drittanbieter bereitstellen müssen, fiel der Termin am Sonntagabend weg. „Wir gehen davon aus, dass wir am Montag unseren Marktanteil halten können“, sagte Haug. 2018 liege er bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt bei 10,7 Prozent.

Drei Sendungselemente

Das Magazin „Spiegel TV“ besteht aus drei Sendungselementen, wie die Macher mitteilten: „Deutschland hautnah“, Sozialreportagen mit berührenden Geschichten über Menschen, der „Spiegel-TV-Titel“ mit einer investigativen Geschichte oder einem Feature, sowie „Das bewegt Deutschland“ mit exklusiven Hintergründen zu einem aktuellen Thema, über das Deutschland spricht.“

Gesendet wird aus dem Studio im Hamburger „Spiegel“-Haus. Studio- und Sendungsdesign seien ebenso neu wie der Vorspann. Insgesamt ist das Magazin laut Haug nach dem Relaunch optisch moderner. „Bildsprachlich bleiben unsere Beiträge dem Dokumentarischen, Direkten und Unverfälschten verpflichtet.“

Gestartet war die Sendung am 8. Mai 1988. Seitdem sind 1446 Sendungen mit insgesamt 57 243 Minuten ausgestrahlt worden. Gegründet und von 1988 bis 2008 moderiert von Ex-„Spiegel“-Chefredakteur Stefan Aust. dpa/jbh

„Spiegel TV“, RTL, Montag, 23 Uhr 25