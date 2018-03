Frau Kunze, worüber haben Sie sich denn in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Über eine Meldung am Dienstag, die in Newsportalen stark kommentiert wurde. Gaffer auf der A3 filmen einen schwerverletzten, eingeklemmten Lkw-Fahrer. Nicht nur, dass dies menschlich so beschämend und niedrig ist, vielmehr gefährden sie dadurch die Bergungsarbeiten und weitere Verkehrsteilnehmer. Ich hoffe, dass der Gesetzgeber gegen diese Menschen massiv und mit aller Härte durchgreift.

Gab es auch etwas in dieser Woche, worüber Sie sich gefreut haben?

Das Messer-Opfer Vivien ist aus dem Koma erwacht. Ich habe die ganze Woche mit den Eltern mitgelitten und bin so glücklich, dass sie jetzt ihr Kind wieder beruhigt in ihre Arme nehmen können.

Ihre Lieblings-Website?

www.pinterest.de. Eine Hammer-Website mit unglaublich vielen Ideen, Inspirationen und tollen Artikeln. Einfach ein Must-have.