Auf den Kanzler kommt es an Wer, wenn nicht Olaf Scholz?

„Die Situation ist da. Die Situation ist auch nach meinem Gefühl ernst. Es handelt sich um soziale Fragen allerersten Ranges dabei. Und deswegen wollen wir gemeinsam mit aller Ruhe, aber auch mit allem Ernst an die Lösung des Problems herangehen …“

Manches bleibt dann doch gleich bei den Kanzlern dieser Republik. Die zitierten Worte stammen vom Christdemokraten Konrad Adenauer, dem legendären ersten Bundeskanzler der westdeutschen Republik, aus einer Rede im Mai 1956. Aber so ähnlich hätten sie auch vom Sozialdemokraten Olaf Scholz gesprochen werden können.

Wohnen, Inflation und Umbau der Industrie – die Herausforderungen sind mächtig. Mächtig groß. So groß, dass die Macht derer, die im Land regieren, zu schwinden droht. An der Spitze die des Kanzlers.

Sogar in seiner eigenen Partei, der SPD. Der neue Vorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, trifft eine Stimmung, die sich verbreitet: gegen die vorzeitige Festlegung auf Olaf Scholz als Kanzlerkandidat gewandt.

70.000 Jungsozialisten, Jusos genannt, zählt die SPD.

Die Jusos stellen immerhin 70.000 Mitglieder, außerdem war nie eine SPD-Fraktion so jung und vielfältig. Ein Viertel von den Abgeordneten sind Jusos. Und noch jeder Kanzlerkandidat wurde auf einem Bundesparteitag gewählt, dazu in der Bundestagsfraktion auf den Schild gehoben.

Ein Selbstläufer ist das nicht. SPD-Chef Lars Klingbeil war da etwas vorschnell. „Natürlich wird er unser Kandidat bei der Wahl. Das ist für uns gesetzt“, sagte Klingbeil. Das gilt heute. Aber auch 2025?

Nichts ist alternativlos, nicht einmal ein Kanzler. Auch das teilen sie alle. Zumal dann, wenn die Erwartungshaltung an den jeweiligen Amtsinhaber in den eigenen Reihen immer größer ist. Und gegenwärtig auch noch größer wird. Scholz wird unter Druck kommen, stärker, als ihm gefallen kann.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Für ihn gibt es nicht nur einen, der als SPD-Kanzlerkandidat infrage kommt.

In zurückliegender Zeit ist er – um die von ihm immer wieder angesprochene „Coolness“ im Auftreten bemüht – besonders als moderierender Regierungschef in Erscheinung getreten. Scholz als Mediator zwischen Grünen und Freidemokraten, das reicht aber zunehmend weniger aus, die ihm zugedachte Rolle auszufüllen. Seine Beliebtheitswerte sinken wie die der Koalition, ein Grund, SPD zu wählen, ist er nicht.

Da gerät, wie von selbst, der erste von drei Niedersachsen in den Blick: Boris Pistorius. Der Verteidigungsminister ist immer noch der beliebteste deutsche Politiker. Für Pistorius spricht, dass er wortmächtig, kommunikationsfreudig und im Wesentlichen entscheidungsstark ist.

Er braucht auch nicht so lange, sich zu entscheiden, ob die Themen bundeswehrintern oder international sind. Drumherumreden ist Pistorius‘ Sache nicht. Eine Einschränkung gibt es: Das gefällt draußen im Land – in der SPD nicht jedem. Noch schweigt die Mehrheit der Kritiker, aber das kann sich bis 2025 ändern. Immerhin fordert der Verteidigungsminister weitere Milliarden.

Drei Niedersachsen kommen infrage, und einer ist Heil

Dann der zweite Niedersachse, Hubertus Heil. Er ist Arbeits- und Sozialminister seit 2017, also schon zu Angela Merkels Zeiten, dazu SPD-Vize. Inhaltlich beschlagen, ganz sicher seit seinen Jahren als Geschäftsführer in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit der SPD Brandenburg und als Fraktionsvize im Bundestag für Wirtschaft und Energie – alles Themen, die inzwischen miteinander vernetzt gedacht werden müssen. Was Heil kann. Das passt zu diesen Zeiten.

Allerdings hat er in seinen Jahren als Generalsekretär der Partei nicht eben überzeugt. Die zwei schwächsten Wahlkämpfe der SPD je – den mit Frank-Walter Steinmeier und den mit Martin Schulz als Kanzlerkandidaten – hat er mindestens mitzuverantworten. Und was er für sich verbucht, die Erhöhung des Mindestlohns, überzeugt die Partei nicht vollends: 41 Cent mehr reicht angesichts starker Inflation nicht lange. Auch der SPD nicht.

Bleibt als dritter Niedersachse Stephan Weil. Schon als Kämmerer in Hannover vor Jahrzehnten ein Kümmerer, ist er inzwischen seit 2013 Ministerpräsident. Ein Pfund für die SPD, immer stärker, je schwächer die wird, und das ausgerechnet in ihrer Hochburg. Andere hat sie ja auch kaum mehr.

60 Prozent finden Weil gut, die Zahl steigt, während die Partei hinter die CDU zurückgefallen ist. Rot-Grün hat die Mehrheit verloren. Wegen Migration, wegen des dramatischen Rückstands beim Bauen, Themen, die die SPD Sympathisanten kosten, nur Weil keine Sympathien. Weil er die Themen anspricht, zumeist freundlich im Ton, aber hart in der Sache. Und sie jetzt adressiert. Dass die Angebote des Bundes in Sachen Migration ein „Witz“ seien, das ging an die Adresse des Kanzlers.

Noch ist aber die Situation nicht da, in der eine Mehrheit meinte, die SPD müsse mit einem dieser drei an eine Lösung des Problems herangehen. Dann nicht, wenn der Kanzler die sozialen Fragen allerersten Ranges entschieden sozialdemokratisch angeht. Bei den Jusos wollte er das allerdings schon mal nicht. Deren Tagung blieb Olaf Scholz fern.