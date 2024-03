Beschäftigungspflicht ist die falsche Debatte Weg mit allen Arbeitsverboten für Geflüchtete

Es sind nicht nur alle Landesflüchtlingsräte oder Hilfsorganisationen wie Pro Asyl, die die Arbeitspflicht für Geflüchtete ablehnen. Auch Abgeordnete der Ampel tun das, die sich dem Anspruch verpflichtet fühlen, eine „Fortschrittskoalition“ zu sein. Sie fordern vielmehr die Aufhebung aller Arbeitsverbote für geflüchtete Menschen. Zu Recht.

Es ist herabwürdigend, eine Unterstellung, dass Geflüchtete zumeist arbeitsunwillig seien. Das ist falsch. Sie darum umgekehrt für 80 Cent pro Stunde zur Arbeit zu verpflichten, kommt Ausbeutung nahe. Das wiederum ist menschenunwürdig. Und im Blick auf den Arbeitsmarkt auch noch unklug.

Nun sind die 80 Cent nicht mit dem zu vergleichen, was in der freien Wirtschaft gezahlt wird. Doch prekäre Arbeitsverhältnisse sind nicht die Lösung. Sanktionen bei Ablehnung auch nicht. Geflüchtete, Asylsuchende und Geduldete müssten sich vielmehr direkt auf Jobs bewerben können. Viele würden das auch lieber heute als morgen tun. Bisher werden Willige oft durch monatelange Erlaubnisverfahren bei Behörden von der Arbeitsaufnahme abgehalten.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er meint: Wer hier lebt, muss arbeiten können, wo er und sie will.

An der grundlegenden Klage ändert nichts, dass Asylbewerber etliche Leistungen vom Steuerzahler bezahlt bekommen: Wohnung, Heizkosten, Krankenversicherung – und sei es auf dem Weg über die Bezahlkarte. Eine Arbeitspflicht kann vor diesem Hintergrund Rassismus sogar noch befeuern. Gerade in den Ländern in Ostdeutschland, wo in wenigen Monaten gewählt wird und die Rechtsaußen der AfD in Umfragen über 30 Prozent liegen.

Gegen den Rechtsruck der Gesellschaft

Einer Stigmatisierung von Geflüchteten Vorschub zu leisten, wie der sächsische Flüchtlingsrat meint, fördere den Rechtsruck der Gesellschaft. Vorbehalte können allerdings abgebaut werden, wenn Gesetze und Verbote aufgehoben werden, die als zu kompliziert erkannt sind und den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren.

Es ist, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erklärt: Die Zahl der erwerbstätigen Geflüchteten kann sehr schnell deutlich steigen, wenn das Erlernen der deutschen Sprache gefördert und zugleich das Beschäftigungsverbot gestrichen wird. Die Ausländerbehörden würden auch noch entlastet.

Auf diese Weise würde Stimmung für statt gegen Geflüchtete gemacht. Was will Politik mehr an Fortschritt?