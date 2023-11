Dem Krieg zuschauen Abschalten und trotzdem empathisch sein – geht das?

Gibt es ein Recht auf den eigenen inneren Frieden? Aufs Wegschauen, wenn eigentlich jeder Nachrichtensendung eine Triggerwarnung vorausgehen müsste: Achtung, was nun folgt, könnte bei Ihnen negative Gefühle auslösen?

Die Zahl der Menschen, die zögern, sich weiter über das Neueste zu informieren, nimmt zu. Fast ein Monat ist seit dem 7. Oktober vergangen, seit dem Massaker der Hamas in Israel mit 1400 Toten und 250 Verschleppten. Der Hamas-Terror, das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, die drastische Zunahme von Antisemitismus, Russlands Ukraine-Krieg, Massenabschiebungen aus Pakistan zu den afghanischen Taliban, die Flüchtlinge aus Berg-Karabach, das Leid der Frauen im Iran – es ist einfach zu viel. Wer das Gefühl hat, nur noch hilflos zusehen zu können, sich deshalb gar schuldig fühlt, der schaltet lieber mal ab.

Dank der schnellen Medien sind uns die Kriege, Konflikte und Krisen so nahe wie nie. Hinzu kommt, zumindest gefühlt: Noch nie waren die Lager so unversöhnlich, die Dilemmata so unlösbar, die Politiker so ratlos. Umso mehr sieht sich die eigene Aufnahmefähigkeit überfordert. Und die Empathie.

Mitgefühl ist ein kostbares, begrenztes Gut. Wir haben nur ein Herz, wir können nicht die ganze Menschheit umarmen, sondern nur einzelne Menschen.

Christiane Peitz ist Kulturautorin und Redakteurin des Tagesspiegels. Sie findet, man muss nicht grausame Bilder vom Leid gesehen haben, um für Leidende tätig zu werden.

Empathie für beide Seiten, für die Zivilisten in Israel und in Gaza: Schon was Außenministerin Baerbock einfordert, ist schier unmöglich. Die Überzeugung vom Selbstverteidigungsrecht Israels und der Wunsch nach einem Waffenstillstand für die als Schutzschilde missbrauchten Palästinenser, sie sind unvereinbar. Das ist nur eins der Dilemmata, einer der Gründe fürs Wegschauen, fürs oft dröhnende Schweigen. Auch und gerade in der linken Szene und in der Kultur, die sonst nicht geizt mit Solidaritätsappellen. Nur, wer sich gewöhnlich lautstark positioniert, dessen Schweigen ist ein politisches Statement.

Niemand muss die Aufnahmen von den KZ-Leichenbergen der ermordeten Juden mit eigenen Augen gesehen haben, um von der Verantwortung der Deutschen überzeugt zu sein, die aus dem Holocaust erwächst. Christiane Peitz

Zu gerne würde man wissen, hier sind die Täter, da die Opfer. Vielleicht hat das Lagerdenken deshalb Konjunktur, die Vereinfachung, die Relativierung von Gewalttaten. Aber wer sich der Komplexität stellen will, für den ist es schier unmöglich, sich ein Bild von der heillosen Lage in Nahost zu machen. Denn viele Bilder sind unerträglich. Im Netz kursieren grausame Bodycam-Aufnahmen und Handyvideos, von Tätern, von Opfern. „Wer sie sieht, verletzt sich ein Stückchen weit mit“, schreibt Malin Schulz, Art-Direktorin der „Zeit“.

Die Frage nach ihrem Zweck macht es nicht leichter. Sind sie Tatbeweis, Propaganda, Gewaltlegitimierung im Krieg der Bilder? Zudem kursieren auch KI-generierte Fakes.

Deshalb geht es vielen mit den Bildern seit dem 7. Oktober so wie der Mutter der getöteten Deutsch-Israelin Shani Louk. „Wenigstens hat sie nicht gelitten“, sagte Ricarda Louk. Offenbar hält sie sich fest an dem Gedanken, dass die Tochter bereits tot gewesen sein muss, bevor das Foto um die Welt ging, das deren leblosen Körper auf der Ladefläche eines Hamas-Pick-ups zeigt. Israels Präsident Herzog sprach dagegen von einem barbarisch abgehackten Kopf (was später korrigiert wurde). Niemand weiß, wie Shani Louk zu Tode kam. Aber an Schlimmeres als einen Kopfschuss mag man nicht denken.

Die grausamsten Vorstellungen spielen sich in der Fantasie ab. Hier wird es paradox: Die sozialen Medien überfluten die Nutzer mit Horrorbildern, spekulieren auf die Angstlust. Die gibt es offenbar, denn die Algorithmen kanalisieren ja nach User-Vorlieben. Gleichzeitig nehmen die Klagen über Erschöpfung zu, verordnen sich gerade junge Leute ein Nachrichten-Detox, aus Gründen der Selfcare.

Ja, jeder hat das Recht auf Pausen, aufs Wegschauen. Niemand muss die Aufnahmen von den KZ-Leichenbergen der ermordeten Juden mit eigenen Augen gesehen haben, um von der Verantwortung der Deutschen überzeugt zu sein, die aus dem Holocaust erwächst. Und um mit dafür zu sorgen, dass Juden in Deutschland sich sicher fühlen können.

Aber nicht jeder hat die Möglichkeit zu Pausen. Die Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten, auch die Betroffenen hierzulande können das nicht. Mal abschalten, was für ein Privileg. Es gehört zum Respekt vor den Opfern, sich dieses Privilegs wenigstens bewusst zu sein. Und zur Empathie, die eigene Überforderung auszuhalten.