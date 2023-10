Deutsche Iranpolitik Selbstzweifel sind angebracht

So muss es sein: Angesichts der Gewalteskalation in Israel und erschreckender Reaktionen darauf hat das Außenministerium den iranischen Botschafter ins Amt zitiert. „Dass es im Iran Jubelgesänge gegeben hat, offizielle Glückwünsche der Regierung an die Hamas, das ist einfach unerträglich.“ Dem Vertreter Teherans wurde klargemacht, „was wir von solchen abscheulichen Reaktionen halten“.

So war es – in Wien. Österreich handelt. Und Deutschland? Müsste jetzt mindestens seine eigene Haltung öffentlich verhandeln. Die Bundesregierung hat allen Anlass dazu.

.„Wir müssen klar sehen, dass der Iran, nicht nur im Krieg gegen die Ukraine, sondern auch als Waffengeber an die Hamas auftritt.“ Sagt einer der klügsten deutschen Außenpolitiker, Norbert Röttgen. Und er hat recht, zu fordern, dass daraus Schlüsse gezogen werden.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er findet: Selbstvergewisserung ist eine Stärke, gerade auch in der Politik.

Deutschland ist in Europa weiter der größte Handelspartner des Iran, die Revolutionsgarden stehen immer noch nicht auf der Sanktionsliste, weil sich auch die Bundesregierung sperrt. Soll das so bleiben?

Warum eine Selbstvergewisserung und kritische Analyse des bisherigen Kurses nötig ist: Weil der – ähnlich wie nach der Krim-Annexion 2014 gegenüber Russland – falsch gewesen sein kann. Sogar grundfalsch. Beginnend mit dem Atomabkommen mit Teheran kurz danach.

Die Regierung, die jetzige und ihre Vorgänger, ihre Außenminister seit Frank-Walter Steinmeier, müssen sich und vor der Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen. War ihr Kurs angemessen, hatte er den gewünschten Erfolg – oder waren die Vorstellungen am Ende Appeasement, Beschwichtigung, gegenüber dem Iran?

Die Mullahs haben sich nie geändert

Das furchtbare Mullah-Regime hat sich nie geändert. Es unterdrückt seit Jahrzehnten sein Volk, entrechtet die Menschen, richtet sie im Namen Gottes hin, im Ausmaß nur noch von China übertroffen. Weltweit werden die mutigen Frauen, die aufbegehren, mit Preisen bis hin zum Nobelpreis bedacht, um ihnen Mut gegen den innerstaatlichen Terror zu machen.

Terror im Inneren, Terror im Äußeren: Der Staat Iran finanziert Islamisten von Hamas, Hisbollah und dazu etliche weitere kleinere Terrorgruppen. Alle haben ein Ziel: die Vernichtung Israels. Das Geld wurde frei, als 2016 die Sanktionen fielen. Die Rede ist von 100 Milliarden Dollar auf eingefrorenen Konten.

Wofür wurden Millionen, Milliarden vom Regime ausgegeben? Nicht für die darbende Bevölkerung, sondern für Waffen, Raketen mit Reichweiten, die Israel treffen, vor denen Mullahs stolz posierten.

Und die Deutschen waren vorne dabei

Man kann schon sagen, dass der Atomdeal – unter maßgeblicher deutscher Mitwirkung – vor diesem Hintergrund ein Fehler war. Ein folgenreicher. Daran ändert der amerikanische Ausstieg unter Präsident Trump nichts.

Dass der Westen sich ausreichend Zugang zu den wirklich wichtigen Nuklearanlagen gesichert hätte, um sie zu kontrollieren, konnte man schon vor dem US-Ausstieg nicht sagen. Wohl aber kann man behaupten, dass der Iran der Atomwaffe nahe ist. Ungeachtet aller Verhandlungen. Das Abkommen hat es den Mullahs ermöglicht, in aller Ruhe ihr Unwesen zu treiben.

Und nun: Hundertfach werden in Netzwerken von Hamas-Terroristen die grausamsten Videos gepostet. Unter dem Ruf „Gott ist groß“ trampeln sie auf israelischen Leichen herum. Im Hintergrund jubelt das iranische Regime.

Darum ist es so wichtig, die eigene Politik Revue passieren zu lassen. Zügellose Brutalität, die fortdauert und Schrecken verbreitet, ist das eine – die immer noch nicht gebannte Gefahr eines großen Krieges im Vorderen Orient das nächste. Die Hisbollah mit ihren Granaten aus dem Libanon rückt die direkte Konfrontation zwischen den Mullahs in Teheran und der Regierung in Jerusalem in den Blickpunkt. Und Israel wird nicht zögern.

So sieht es aus: Wir schauen auf das Werk von Terroristen. Wir sehen keine „Militäroperation“, sondern einen Mordfeldzug gegen Zivilisten. Wir erkennen die Drahtzieher. Da kann die deutsche Iranpolitik nicht bleiben, wie sie ist. Und die Verantwortlichen müssen sich dazu bekennen, wie sie war.