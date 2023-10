Empörung über die WM-Pläne des Fifa-Chefs Rettet den Fußball vor Infantino

Nun ist‘s aber mal gut, oder? Wie lange darf Gianni Infantino sein Unwesen noch treiben, bis die Welt, die Fußballwelt, ihm endlich was pfeift, ihm die Rote Karte zeigt, was auch immer da passt, damit er aufhört?

Der Fifa-Chef, der starke Mann im Fußballweltverband, seit 2016 im Amt, treibt es zu weit. Entschieden zu weit. Sein jüngster Plan: Zur Jubiläumsfeier „100 Jahre Weltmeisterschaften“ soll die der Männer 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten spielen.

Ohne Rücksicht auf Verluste, bei Fans, Teams, Umwelt, aber dafür immer mit Blick auf Gewinne. Finanzielle, versteht sich. Wie arm ist das denn.

So wirkt es: Was kümmern mich meine Werte heute, wenn der einzige Wert, der zählt, der Mammon von morgen ist.

Die Mitgliedsverbände müssen mobil machen. Ihre Verantwortung liegt auf der Hand. Wenn die Fifa, wie Infantino posaunt, sich mit der Welt vereinen will, dann gilt schon mal: Die Welt kämpft mit dem Klimawandel. Vor dem Hintergrund passt die WM 2030 überhaupt nicht ins Bild.

Kein Trost – ein Trick

Flüge hin und her, was das für ein CO₂-Ausstoß wird! Will die Fifa den nicht eigentlich begrenzen? Die Treibhausgasemissionen müssten bei allen Turnieren gesenkt, sogar kompensiert werden. Doch die großen Feierlichkeiten sollen in Südamerika stattfinden. Mit all dem organisatorischen Aufwand, der dazugehört. Klimafreundlich geht anders. Wenn das erste der drei Spiele im Stadion von Montevideo ausgetragen wird, dort, wo alles begann, ist das kein Trost. Sondern ein Trick.

Denn nicht genug mit dem ganzen Ärger darüber. Auch mit dem, dass die Teams durch die Reisen ausgelaugt werden, mit Jetlag und horrenden Temperaturunterschieden. Hinter dem Ganzen steht ja noch ein Plan, und was für einer. Infantino will Saudi-Arabien die darauffolgende Weltmeisterschaft zuschanzen. Als hätte er aus Katar nichts gelernt.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er wünscht sich vom DFB jetzt Mut.

Und so soll es laufen: Nach der WM 2030 mit den Hauptgastgebern Spanien, Portugal und Marokko und mit den Ausflügen nach Argentinien, Chile und Uruguay wäre ein Land aus Asien und Ozeanien dran. Europa, Afrika und Südamerika sind ja raus.

Saudi-Arabien! Mit dem lässt sich sehr viel Geld verdienen, und die Saudis machen das Spiel zu ihrem, um sich, sagen wir so: weltweit einen schlanken Fuß zu machen. Besser angesehen werden, Menschenrechtsverletzungen vergessen machen, das wollen sie, nicht zuletzt.

Eine lohnende Investition ist es außerdem, klar. Nicht nur für die Fifa ist der Fußball vor allem ein Geschäft. Die Saudis sehen darin mit allem Drum und Dran einen Wachstumsmarkt. Darum rüsten die Scheichs gerade ihre Ligen auf mit Spielereinkäufen zu Summen wie aus Tausendundeiner Nacht. Zusätzlich ist das Ganze eine Anzahlung auf die WM.

Sich mit Sport ein besseres Image erkaufen – und die Fifa macht gerne mit. Oder ist Infantino nicht die ganze Fifa, und es regt sich vielleicht doch Widerstand?

Es wird Zeit für Zorn

Nun müsste das wirklich endgültig allen, die es gut – besser – meinen mit dem für Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen wichtigsten Sport der Welt die Zornesröte ins Gesicht treiben.

Das Netzwerk von Fußballfans in Europa warnt schon. Es klingt wie ein Aufruf: „Die Fifa setzt ihren Zyklus der Zerstörung des größten Turniers der Welt fort. Es ist schrecklich für die Fans, missachtet die Umwelt und rollt einem Gastgeber für 2034 den Roten Teppich aus, der eine erschreckende Menschenrechtsbilanz aufweist.“

Hier kommt der Deutsche Fußball-Bund ins Spiel. Er ist der größte einzelne Sportfachverband der Welt. Endlich kann er zeigen, was (noch) in ihm steckt. An der Spitze steht ein politischer Kopf, als solcher ist der ehemalige sozialdemokratische Staatssekretär Bernd Neuendorf immerhin auch gewählt; und als DFB-Geschäftsführer Sport ist Andreas Rettig einer, der sich einiges zugutehält auf seinen Abstand zum großen Geld. Also …

Weltweit wären die Fußballliebhaber dankbar. Fußball ist nicht nur Business – wenn das als Leitspruch stimmt, dann wird es Zeit, den Fußball vor der Fifa zu retten, mindestens aber die Fifa vor Gianni Infantino.