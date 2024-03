FDP – Erfolg als Partei der Nein-Sager? Wer so oft dagegen ist, wendet sich auf Dauer gegen die Koalition

FDP, das ist ja doch das Kürzel für die Freidemokratische Partei. Aber dieser Tage, ach was: Monate, lässt es sich auch komplett anders buchstabieren: FDP, für den Protest. Dabei ist sie nicht die außerparlamentarische Opposition.

Zu ihrem Unglück und auf die Dauer auch zu dem der Republik kann das sein, wogegen die Freidemokraten andauernd mit Haltung und Worten angehen, Regierungspolitik. Und dieser Regierung gehören sie immerhin seit zwei Jahren an. Stellt sich die Frage: noch?

Tatsache ist, dass die FDP bei allen wesentlichen Punkten der Koalitionsagenda von Experten und allgemein als dringend nötig angesehene Veränderungen verhindert oder zumindest behindert. Geht es da dann nur um die Sache? Das ist zu bezweifeln; wo doch nicht zuletzt Menschheitsfragen verhandelt werden, wirklicher und wahrhaftiger Schutz der Umwelt verbunden mit dauerhaftem und nachhaltigem Stopp der Klimakatastrophe.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er findet: Die FDP muss sich entscheiden – für oder gegen die Ampel.

Was alles mit ihnen nicht geht: das Aus für Verbrennungsmotoren und für neue Gasheizungsanlagen, Garantien für das 49-Euro-Deutschlandticket, ein EU-Verbot von Glyphosat, ein Überdenken der Schuldenbremse, eine Tierwohlabgabe, ein EU-Lieferkettengesetz – alles keine kleinen Themen. Bei denen kann ein Nein große Folgewirkungen für die gesamte Gesellschaft haben.

Denn betroffen sind von allem, was hier an Entscheidungen verschleppt oder verhindert wird, mehr als die fünf Prozent, die die FDP zurzeit gerade mal aufbringt. Wenn es hoch kommt. Man muss das unverhältnismäßig nennen.

Logisch ist, dass es dafür eine Quittung gibt. Werden die Bürger und die Wirtschaft in einem verunsichert, weil etwa Investitionen ausbleiben oder Alternativen zum Bisherigen diskreditiert werden, muss die FDP nicht glauben, dass ihr das positiv angerechnet wird. Der Ampel, wie man sieht, schon mal gleich gar nicht.

Und die FDP als markanter Bestandteil leidet mit der Ampel mit, wenn ausgerechnet sie nicht für Fortschritt in der selbsternannten Fortschrittskoalition steht. Umgekehrt lädt sie vielmehr ein gehöriges Maß an Mitschuld auf sich..

Die Folge ist Politikverdrossenheit

Je größer die Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger durch eine irrlichternde Ampel wird, desto stärker werden die Ränder. Die Rechtsaußen erstarken sogar in horrender Weise. Die hohen Umfragewerte für die AfD sind ein Beleg dafür. Ihnen wird der Protest gegen den Regierungskurs natürlich eher als der FDP geglaubt und gutgeschrieben.

Nun finden also Freidemokraten in fast jedem Fall einen Grund fürs Dagegen-sein. So weit, so schlecht. Dann allerdings sind sie einmal ausdrücklich für etwas, in diesem Fall dafür, Taurus-Mittelstreckenwaffen an die Ukraine zu liefern – und schon wird daraus auch wieder ein Dagegen: gegen die eigene Koalition, mehr noch, gegen das ausdrückliche, wiederholte Nein des eigenen Kanzlers, quasi gegen sein Basta. Immer weiter, immer schlechter. Wo soll das enden?

Nächste Woche wird die Unionsfraktion die Lieferung von Taurus ans ukrainische Militär im Bundestag aufs Neue zur Abstimmung stellen, sie plant das für den 14. März. Dann werden wohl etliche FDP-Abgeordnete über die bereits entschiedene Marie-Agnes Strack-Zimmermann hinaus Kanzler Scholz die Unterstützung verweigern. Die Rede ist von mindestens einem Dutzend Freidemokraten, die aus der Koalitionsdisziplin ausscheren könnten.

„Diesmal wäre für mich der Punkt erreicht, es zu tun“, sagt Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki im Blick auf den neuen Taurus-Antrag. Das gilt für ihn. Für die FDP gilt, dass sie sich entscheiden muss, welcher andere Punkt ihrer Meinung nach erreicht ist. Mal um Mal nähert sie sich nämlich mehr der grundsätzlichen Entscheidung: Will sie den Erfolg dieser Koalition, ja oder nein? Und sieht sie ihren innerhalb dieser Regierung gewährleistet, ja oder nein?

Vor dieser kommenden Woche lautete die Antwort: noch. Und danach? Die FDP darf den Protest gegen die Ampel und damit auch gegen sich selbst nicht zu weit treiben.