Hoher Zuspruch für die AfD Scholz und seiner Regierung läuft die Zeit davon

Das wird ein Jahr. Die Ampelparteien rauschen runter in allen Meinungsumfragen, und wenn das so weitergeht, dann bröckelt das Fundament, auf dem die Regierungskoalition steht. Viel kann sie sich nicht mehr leisten, an Streit, an kleinlichem Hickhack. Stattdessen müsste sie viel leisten, um die Bürger, Wähler, von sich zu überzeugen.

Dazu gibt es keine Alternative. Sonst profitiert nur eine Partei: die AfD. Von wegen „Schweigespirale“ – die Menschen verschweigen in Umfragen längst nicht mehr, dass sie sich vorstellen können, eine Partei zu wählen, die in Mehrheit rechtspopulistisch ist und in Teilen „gesichert rechtsextrem“. Das sagt der Verfassungsschutz in Bund und Ländern.

Doch die Zahlen in Sachsen, wo dieses Jahr gewählt wird, sprechen dem Hohn. Die AfD liegt bei 37 Prozent, vor der CDU mit 30 Prozent – und jetzt der nächste Hammer: Am 1. September flöge die SPD mit 3 Prozent aus dem Landtag. Von der FDP mit einem Prozent nicht weiter zu reden. Die Grünen bekommen auch nur acht.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er wünscht sich schnell ein Konzept, das Züge einer Vision trägt.

Alles hart, aber am härtesten für die Kanzlerpartei. Was macht das mit der SPD, die noch dazu vor mehr als anderthalb Jahrhunderten in Sachsen gegründet wurde? Noch hält sie still – doch je näher der Wahltag rückt, desto unruhiger wird es werden. Denn hier geht es um dreierlei: um Zukunft, Stolz und Würde.

Für die schlechte Stimmung in diesem Bundesland und darüber hinaus und die erschreckenden Umfragewerte der SPD ist schon auch der Kanzler mitverantwortlich. Noch erntet, wer das auf Parteitagen sagt, Buhrufe.

Doch die Zahlen sind eine Projektion: für das, was die SPD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen erwartet – und was bei der AfD zu erwarten ist.

Anfällig für die Vereinfachungen der AfD

Da ist die Sozialdemokratie besonders herausgefordert. Weil Olaf Scholz ihre Nummer 1 in der Bundespolitik ist, was bis in die Länder ausstrahlt. Und weil die traditionellen Wählerinnen und Wähler der SPD getroffen sind vom teuren Tanken, Mieten, Heizen.

Das Vorstellbare mit dem Praktischen zu verbinden, darum geht es. Stephan-Andreas Casdorff

Die Mittelschicht hat zu kämpfen, und wer sich bis dorthin vorgekämpft hat, fürchtet darum, das hart Erarbeitete zu verlieren. Da kann man schon anfällig werden für die Vereinfachungen nach Art der AfD.

Anständig regieren ist also das eine, das Erste, das Wichtigste, was von der SPD und namentlich Scholz verlangt ist. Aber was genau tun? Ein Konzept entwickeln, das Züge einer Vision trägt. Das Vorstellbare mit dem Praktischen zu verbinden, darum geht es.

„Moderne Wirtschaftspolitik muss auch Gesellschaftspolitik sein“, sagte Wirtschaftsminister Karl Schiller, eine Ikone, ja ein Guru der SPD im vorigen Jahrhundert. Will heute sagen: Mit gesteuerter Modernisierung der Wirtschaft unter SPD-Gesichtspunkten für eine angepasste, gerechtere Einkommensverteilung zu sorgen. Wie es einer sozialen Partei zukommt. Und gesellschaftlich die volle Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen der Wirtschaft zu schaffen.

Oder der Erkenntnis zu folgen, die Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier vor anderthalb Jahrzehnten hatte. Die nächste industrielle Revolution, wusste er, „wird traditionelle Produktion mit umweltschonenden Technologien verknüpfen“. Heißt: Heute Deutschland zum Ausrüster der Welt mit neuen energiesparenden Produkten und Maschinen machen. Das hilft Mittelstand wie Mittelschicht.

Modernität wiederum bedeutete dann außerdem, Haushaltskonsolidierung zu betreiben, aber mit Rücksicht auf Unternehmen, die sozial und ökologisch nachhaltig investieren. Verantwortliches Handeln könnte belohnt werden, steuerlich. Umgekehrt dürfen höhere Steuern auf sehr hohe Einkommen kein Tabu sein.

Ein ehemaliger Finanzminister namens Scholz sollte das argumentieren können. Sollte er, müsste er, und zwar schnell. Ihm, seiner Partei, den Ampelpartnern überhaupt läuft die Zeit davon. Die Wahlen sind gefühlt schon morgen. Und wenn sich etwas von Chinesen lernen lässt, dann von Konfuzius: Wer das Morgen nicht bedenkt, wird Kummer haben, bevor das Heute zu Ende geht.