Investigative Meisterdiebe und „NSU“-Akten Die gesprengte Aktensperre

Anfangs hieß es, die Akten in Hessen sollten 120 Jahre unter Verschluss bleiben. Im Jahr 2134, wenn allenfalls Urenkel Betroffener und Beteiligter am Leben wären, dann sollten Öffentlichkeit und Forschung Einblick in diese staatlichen Dokumente zum rechtsradikalen Untergrund „NSU“ erhalten. Warum will der Staat Information zu rassistischen Serienmördern unter Verschluss halten?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden