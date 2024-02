Israel-Bashing bei der Berlinale Claudia Roth hinterlässt Scherben in der Kulturszene

Was läuft denn da für ein Film? Diese Berlinale ist noch nicht zu Ende. Die Forderungen zwischen Fakten und Fiktion mitsamt dem Israel-Bashing hallen nach.

Und in den Fokus gerät, wieder einmal, Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen. So haben sich Rot, Gelb und Grün bestimmt nicht vorgestellt, dass sie in der Kulturszene angesehen wären: nicht gut, inzwischen eher misstrauisch von der Seite.

Bundeskanzler Olaf Scholz, in dessen Amt Roth zu Hause ist, wird sich wünschen, dass das aufhört. Gemeint sind vorerst die Auseinandersetzungen um das richtige Verhältnis zu Israel.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels.

Da fordern der israelische und der palästinensische Preisträger auf dem Filmfestival, dem politischsten der Branche, dass Deutschland Waffenlieferungen an Israel stoppen solle. In dieser Lage und überhaupt, heißt das.

Dabei ist, nur mal zum Wissen, Deutschland mehr von israelischen Waffen abhängig. Seine Raketen und Drohnen sind unerlässlich zum Schutz, auch gegen Terror. Für Fortschritte bei der IT gilt das nicht minder.

Oder: Dass der palästinensische Filmemacher nicht in Israel wählen dürfe, beklagt der Kollege. Wie auch? Er ist Palästinenser. Und in Palästina gab es seit 18 Jahren keine Wahlen. In Europa darf ein Deutscher auch nicht einfach in Frankreich wählen. Das kann einem bei Bedarf gut der Kulturschaffende und Professor Michael Wolffsohn erklären.

Zwei Beispiele für anti-israelische Stimmung auf der Berlinale. Aber das Publikum applaudiert ja auch, als Filmemacher Ben Russell mit umgehängtem Palästinenserschal Israel einen Genozid in Gaza vorwirft. Und im Bild die Kulturstaatsministerin.

Im Internet kursuiert schon ein Foto mit diesem Inhalt: „To do Liste von Claudia Roth entdeckt: Documenta – Antisemita/Berlinale – Palestinale/Theatertreffen - ???“

Früher, in den 1980er-Jahren, war Roth Managerin der Band „Ton Steine Scherben“. Wenn man es recht bedenkt, dann wäre der Bandname gerade ein guter Filmtitel. Ob sich der Kanzler das noch lange still anschaut?