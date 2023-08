Lindner, arme Kinder und die Zuwanderung Zuhören statt aufregen

Zur Kinderarmut hat er sich geäußert, und dann kam im Redebeitrag von Finanzminister Christian Lindner (FDP) beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung noch das Thema Zuwanderung vor. Das reicht vielen schon als Faktenbasis für große Aufregung.

„Abgrundtief bösartig, abgrundtief ekelhaft“, nennt Niema Movassat, bis 2021 Bundestagsabgeordneter für die Linkspartei, Lindners Äußerungen. „Das Problem der Kinderarmut ist nicht importiert, wie Finanzminister Lindner nahelegt“, sagt die Linken-Parteivorsitzende Janine Wissler.

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, findet Lindners Einlassung „unsäglich“. Von „rassistischen Narrativen“ spricht die Linken-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger.

Karin Christmann ist Redakteurin im Parlamentsbüro des Tagesspiegels. Sie findet die Aufregung über Lindners Aussage fehl am Platz.

Und Dagmar Schmidt, Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, sagt: „Herr Lindner irrt, wenn er die Kinderarmut auf zugewanderte Familien zum Beispiel aus der Ukraine und Syrien reduziert.“

Das hat der allerdings gar nicht getan

Einmal abgesehen davon, dass Kinderarmut und Bürgergeldbezug nicht ein- und dasselbe sind: Lindner hat gerade nicht argumentiert, für die betroffenen Kinder müsse nichts getan werden, sondern er wies darauf hin, wo aus seiner Sicht angesetzt werden muss, um den Familien zu helfen.

Lindners umstrittene Äußerungen

Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung am Wochenende hatte Lindner unter anderem gesagt, die Kinderarmut in Deutschland sei jüngst gesunken. „In Deutschland ist die Kinderarmut deutlich zurückgegangen – ganz, ganz deutlich spürbar zurückgegangen – bei den ursprünglich deutschen Familien, die schon länger hier sind“, so Lindner.

Dennoch sei sie „vergleichsweise indiskutabel hoch“. Als Grund dafür nannte Lindner „Familien, die seit 2015 neu nach Deutschland eingewandert sind – als Geflüchtete oder aus anderen Gründen“. Der FDP-Politiker sagte weiter: „Es gibt also einen ganz klaren statistischen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut.“

Zudem sagte Lindner über Kinder: „Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist?“ Lindner stellte dann die Frage, ob es nicht zumindest diskussionswürdig sei, stärker „in die Sprachförderung und Integrationsfähigkeit der Eltern zu investieren“.