Partner und Feinde Notenbanken sind keine Regierungen

In kriselnden Partnerschaften macht oft erst das Erscheinen eines Dritten das Desaster perfekt. Auch in der schwieriger werdenden Beziehung von Notenbankerinnen und Finanzministern könnte es so kommen. Die Rolle des potenziellen Schuftes ist wieder einmal prominent besetzt: Investmentbanker und Investoren.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden