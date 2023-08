Streit mit Lindner um die Kindergrundsicherung Lisa Paus hat sich komplett verzockt

Es solle nicht darum gehen, wer nun gewonnen oder verloren habe, sagte Christian Lindner (FDP) am Montag. Da stellte er gerade gemeinsam mit Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Kompromiss der Ampel zur Kindergrundsicherung vor.

Diese Großzügigkeit im Wort – aber nicht in der Sache – konnte Lindner sich erlauben, so offenkundig ist die Niederlage von Familienministerin Lisa Paus. Von ihrer Idee, grundsätzlich und substantiell die Leistungen für bedürftige Familien zu erhöhen, ist so gut wie nichts übrig.

Und Lindner nutzte die Stunde des Sieges, um angesichts möglicher künftiger Begehrlichkeiten sogleich ein Stoppschild einzurammen. Die Kindergrundsicherung sei für die laufende Legislaturperiode die „letzte größere Sozialreform, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt“. Der Finanzminister ließ es sich nicht nehmen, das direkt klarzustellen.

Liberale Handschrift in den Details

Und sogar bei dem, was nun als konkrete Neuigkeit bekannt wurde, ist eine liberale Handschrift zu erkennen. Etwa, wenn es darum geht, dass die Erwerbsanreize durch die Reform nicht schwinden, sondern wachsen sollen, zum Beispiel für Alleinerziehende.

Was hingegen hat die Ministerin auf der Haben-Seite zu verbuchen? Verbesserungen für Alleinerziehende und eine angepeilte Erhöhung der Leistungen für Kinder von null bis fünf Jahren. Und zwar um acht Euro pro Monat. Es ist ein Teilerfolg, der in keinem vernünftigen Verhältnis steht zum Getöse der vergangenen Monate.

Das zeigt sich schon am Budget: Für 2025 sind nun 2,4 Milliarden Euro eingeplant. Das ist nur wenig mehr als die von Lindner angebotenen zwei Milliarden Euro. Und es ist sehr weit entfernt von den zwölf Milliarden Euro, die Paus einst vehement einforderte.

Was bleibt zurück? Eine Familienministerin, deren politische Autorität massiv beschädigt ist. Ein Finanzminister, der die richtigen Karten in der Hand hatte und sie zu spielen wusste. Es habe nun im Übrigen noch Verbesserungen beim Wachstumschancengesetz gegeben, sagte Lindner fröhlich. Man habe die Denkpause genutzt, die durch Paus’ Blockade entstanden sei: Es werde noch mehr als ohnehin schon geplant für den Mittelstand getan, Details würden bald verkündet.

Wer zuletzt lacht, lacht am besten, das war seine Botschaft, nachdem vorvergangene Woche Lisa Paus den Kabinettskollegen düpiert hatte. Eine vernünftige Arbeitsgrundlage für eine Koalition sind solche Spielchen nicht.