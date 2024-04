Tagesspiegel Plus Wahlkampf in Thüringen : TV-Duell Voigt gegen Höcke: Darf man das?

Am Donnerstagabend treten der thüringische AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke und CDU-Kandidat Mario Voigt gegeneinander an. Selten war ein Format so umstritten. Zu Recht?