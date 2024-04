Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil  Befürworten Sie eine geschlechtergerechte Sprache?

Es ist ein Thema, das nicht nur in der Politik immer wieder zu Diskussionen führt. Auch in der Bevölkerung treffen unterschiedlichste Meinungen aufeinander. Eine geschlechtergerechte Sprache, mit Sonderzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt oder Unterstrich, soll die Gleichbehandlung aller Geschlechter und Identitäten fördern. Es gibt jedoch keine einheitliche Regelung zur Umsetzung.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen:

Befürworten Sie eine geschlechterspezifische Sprache (gendern)?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de – in unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.

Ergebnis der vorherigen Umfrage: Sollten Abtreibungen entkriminalisiert werden?

Sollten Abtreibungen entkriminalisiert werden? Die deutliche Mehrheit der Befragten (85,8 %) stimmte mit „Ja“ oder „Eher ja“. 13,7 % beantworteten die Frage mit „Nein“ und ein kleiner Bruchteil kreuzte „Unentschieden“ an.

Sollten Schwangerschaftsabbrüche Ihrer Meinung nach in Deutschland legal statt wie bisher nur unter bestimmten Bedingungen straffrei möglich sein? Die prozentuale Verteilung spiegelt sich nahezu gleich bei dieser Frage wider.

Sollte das Recht auf Abtreibung in der deutschen Verfassung stehen? 78,9 % sind der Meinung, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in der Verfassung stehen sollte, 19,7 % stimmten dagegen und der Rest enthielt sich.