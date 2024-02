Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Halten Sie ein AfD-Verbot für sinnvoll?

Mittlerweile haben sich fast alle Spitzenpolitiker zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren gegen die AfD geäußert – die Meinungen sind gespalten. Die Partei wurde in drei Bundesländern bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft, weshalb ein Verbot durchaus sinnvoll und notwendig scheint. Allerdings gibt es auch Bedenken: Ein Verbotsverfahren könnte die aktuell angespannte Lage zuspitzen und zu weiterer Radikalisierung der Bewegung führen, während ein Erfolg des Verfahrens keineswegs garantiert ist.

Halten Sie ein AfD-Verbot für sinnvoll?

