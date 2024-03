Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Was halten Sie von der Legalisierung von Cannabis?

In der Politik und in der Bevölkerung ist es ein kontroverses Thema – und nun amtlich: Cannabis ist ab dem 1. April legal. Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm zum Eigenkonsum bei sich haben. Es gelten allerdings Schutzzonen im Umkreis von Kinder- und Jugendeinrichtungen. In der Wohnung ist der Besitz von 50 Gramm und bis zu drei Cannabis-Pflanzen erlaubt.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Was halten Sie von der Legalisierung von Cannabis?

